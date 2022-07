Le Hezbollah lance un message à Tel-Aviv : Drones d’émissaires

« Samedi après-midi, trois drones non armés ont été lancés en direction du champ contesté de Karish pour des missions de reconnaissance », a indiqué le Hezbollah dans un communiqué. « La mission a été accomplie et le message délivré », a souligné la même source sans autres précisions et sans faire mention de l’interception des drones par l’entité sioniste. Et d’ajouter que « les unités des martyrs Jamil Skaff et Mahdi Yaghi ont lancé 3 drones non armées », ajoutant que « les drones étaient de différentes tailles, et ont été lancées en direction de la zone contestée au champ de Karish, pour effectuer des missions de reconnaissance. »

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que les forces d’occupation israéliennes « ont intercepté 3 drones du Hezbollah, qui se dirigeaient vers la plate-forme gazière de Karish ».

Pour rappel, le Hezbollah avait affirmé qu’« il était prêt à prendre des mesures, y compris militaires, contre les opérations israéliennes de forage de gaz dans les zones offshore contestées. »

Selon les médias israéliens « le lancement par le Hezbollah de drones non armées vers Karish est une indication qu’il ne veut pas d’affrontement militaire maintenant », mais « c’est un message qu’il est capable de faire autrement, et cela peut se répéter dans les semaines à venir. »

La télévision « Channel 13 » a souligné que « les drones du Hezbollah, qui ont été lancées vers Karish, n’étaient pas armées, et donc il a tenu via ses missions de survol mène une guerre de sensibilisation, pour dire qu’il est capable de mener des missions dans cette zone, et qu’il surveille les activités d’Israël. » Et de conclure : « Quand il (le Hezbollah) le décidera, il lancera des drones armés ou des missiles vers les plates-formes gazières ».

Les médias israéliens ont rapporté que l’opération du Hezbollah aura « des répercussions importantes sur les négociations en cours, sur le volume des forces israéliennes chargées de la protection de la plate-forme Karish et sur la lutte contre d’autres menaces ». Ils ont estimé que « les drones lancés par le Hezbollah vers la plateforme Karish visent à adresser un message à Israël selon lequel « vous devez répondre à nos demandes », soulignant qu’ «Israël n’a pas l’intention d’aggraver la situation avec le Hezbollah, toutefois il insiste sur sa position. »

Le site israélien Wallah a écrit que « l’establishment de la sécurité israélienne craint sérieusement que de nouvelles attaques du Hezbollah se répètent ». Il a ajouté que « l’interception des trois drones qui se sont dirigés vers la plate-forme gazière de Karish hier coïncide avec les tentatives de l’establishment de la sécurité de calmer les esprits ».

Le site a noté que « l’opération du Hezbollah aura de répercussions importantes sur les négociations visant à déterminer les frontières maritimes et sur le volume des forces que l’armée israélienne consacrera désormais à la protection de la zone et à la lutte contre d’autres menaces. A cela s’ajoute la sécurité des agents qui opèrent sur la plate-forme gazière de Karish, et qui ont pris connaissance de ce que pourrait faire le Hezbollah s’il décidait de changer la mission de ses drones de reconnaissance à des missions militaires, voire au lancement de missiles contre la plate-forme ».

Selon les médias israéliens, « le but du lancement des drones, pour le Hezbollah, était d’adresser un message clair à Israël selon lequel il doit répondre à ces droits. Le message du Hezbollah est clair : nous sommes capables d’envoyer des drones, mais il y a d’autres outils qui peuvent exploser sur la plateforme lorsqu’elle sera opérationnelle ». Ils ont relevé aussi que « le Hezbollah jouit de capacités bien plus importantes que la capacité qui a été démontrée hier, dont l’objectif principal était de nous délivrer un message et pas nécessairement de nuire », ajoutant que « le dernier mot dans la bataille des eaux économiques n’a pas encore été prononcé, et on s’attend à ce que cela se poursuit ».

Les médias israéliens ont déclaré que « protéger la plate-forme Karish, qui est située à environ 100 kilomètres du rivage, est plus compliquée que de protéger la plate-forme Levitan, par exemple, qui se trouve à dix kilomètres de la côte de Dorr ».

Par ailleurs, la censure de l’armée israélienne a autorisé la publication d’une information sur une incursion maritime inédite du Hezbollah datant depuis 2016.

Selon un article publié par Walla News, une unité d’élite des moyens navals du Hezbollah a traversé la frontière libano-palestinienne à Naqoura, et ses plongeurs sont descendus dans les eaux occupées par Israël. Les plongeurs ont été chargés de tester la technologie des capteurs sous-marins d’Israël, en surveillant le temps de réponse de la marine israélienne entre l’identification des éléments étrangers et leur traitement. Le résultat a été que la marine israélienne n’a pas réussi à contrer l’incursion à temps.

Un autre incident maritime a eu lieu plus tard cette année-là, lorsque l’armée israélienne a signalé que le Hezbollah avait pris le contrôle d’une bouée placée sur la ligne 1, fixée par Israël comme « sa frontière maritime avec le Liban ».

Le Liban considère les bouées placées pour baliser que la ligne 1 est illégale, et constitue une violation à sa souveraineté, dans les eaux territoriales libanaises.

La ligne 1 n’a jamais été reconnue par le Liban comme délimitant sa frontière maritime avec la Palestine occupée. Elle avait été tracée du temps du gouvernement de Fouad Siniora en 2007, mais n’a jamais été ratifiée par le Parlement libanais. Depuis, il y a eu deux tracés des frontières maritimes : la ligne 23 et la ligne 29. Cette dernière est défendue par l’armée libanaise et donne 1400 kilomètres carrés de plus au Liban par rapport à la 23.

« Le Hezbollah a une variété de capacités qui lui permettent d’atteindre les côtes d’Israël. Nous estimons très probablement qu’ils ont de petits sous-marins de fabrication iranienne pour le transport des combattants. Ils sont formés à l’utilisation d’équipements de plongée avancés et [ont la capacité] de mener des raids et de saisir des cibles navales, d’utiliser des engins explosifs et de poser des mines », a déclaré le chef du département de recherche du groupe de réflexion israélien Alma.

Selon Walla News, le Hezbollah a acquis la capacité de frapper des cibles statiques, fixes et mobiles en mer. Cette capacité peut atteindre les navires qu’Israël a installés dans les champs prospectifs de Karish et Qana, situés sur la ligne 29, sur lesquels le contencieux s’est exacerbé ces temps-ci, depuis qu’une plateforme de forage de gaz Energean a pris place en préparation à l’opération d’extraction de gaz.

Le média israélien précise que le Hezbollah exploite officiellement aujourd’hui la variante iranienne du missile antinavire chinois C-802, ainsi que les missiles russes de croisière antinavires supersoniques P-800 Oniks (Yakhont), grâce aux stocks de l’armée syrienne.