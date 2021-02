Le Hezbollah teste ses missiles sur les drones israéliens

Plusieurs missiles ont été tirés mercredi sur un drone israélien lors d’une activité de routine dans le ciel du Liban sans que l’appareil ne soit touché, informe le service de presse de l’armée israélienne, précisant que l’engin avait poursuivi sa mission.

La presse israélienne, notamment le site d’information Ynet, attribue directement les frappes au Hezbollah. Il est précisé que l’incident s’est produit au nord de la région du Doigt de Galilée alors que l’appareil recueillait des renseignements sur le mouvement chiite libanais.

La chaîne libanaise NBN rapporte, en se référant à son correspondant, qu’une déflagration a été entendue et qu’elle résulte de l’explosion d’un drone israélien en activité dans le ciel libanais.

Le 1er février 2021, le Hezbollah a déclaré « avoir abattu » un drone israélien qui survolait la frontière. De son côté, Tsahal a indiqué que le drone est uniquement «tombé en territoire libanais». Une chose est sûre, le drone survolait la localité de Blida, au sud du Liban, dans le fief du Hezbollah.

Les autorités libanaises dénoncent régulièrement les violations de l’espace aérien libanais par l’aviation israélienne, qu’elles qualifient d’atteinte à sa souveraineté.

Résurgence djihadiste ?

Parallèlement à la pression israélienne, il y a lieu de noter que le Liban est en proie aussi au péril djihadiste. Ainsi, 18 éléments terroristes ont été mis aux arrêts par les forces armées libanaises et ont reconnu avoir voulu préparer des attentats terroristesrapporte une source sécuritaire libanaise. « Ils ont avoué avoir organisé des réunions dans plusieurs endroits pour dissiper les doutes sur eux », a ajouté la source.

Lundi 1er février, l’armée libanaise a réalisé le coup de filet dans la localité libanaise Aarsale, située dans la Békaa, au nord du Liban. Elle y a perquisitionné plusieurs maisons où des armes ont été retrouvées et confisquées. « Le groupe est formé de Libanais et de Syriens qui appartiennent à l’organisation terroriste Daech », a indiqué le communiqué de l’armée. Lequel précise que « les arrêtés ont avoué leur soutien et leur appartenance à cette organisation terroriste et d’avoir planifié des attentats terroristes ».

Ces arrestations interviennent, rappelle-t-on, au moment où les activités de Daech a redoublé d’intensité en Syrie et en Irak