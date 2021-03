Le Hirak estudiantin se poursuit en Algérie: La col ère sourd toujours contre le système 

Au fil des semaines, la colère estudiantine a tendance à se renforcer, notamment à Alger. Les étudiants ont de nouveau marché mardi 23 mars dans la capitale, mais aussi à Oran et Bejaia, là où la manifestation de la semaine dernière avait été empêchée par la police. Pour réussir la mobilisation tous azimuts, les appels ont été lancés par les enseignants, pour une participation en force à la marche de protestation. Et le mot d’ordre a été largement suivi dans les campus qui ont vibré au rythme de la colère. Plus, la marche a bien eu lieu, dans un climat qui tranche avec celui de la semaine dernière lorsque les forces de l’ordre avaient procédé à l’encerclement de l’université de la ville, empêchant les étudiants même d’entamer la marche.

A Alger où les étudiants manifestent sans problème depuis la tentative d’empêchement de la marche du 23 février, une autre grande manifestation a eu lieu mardi. Même en cette période d’examens, nombreux ont été les étudiants qui ont choisi de battre le pavé.

La manifestation a démarré comme d’habitude vers 11h30 de la Place des Martyrs où se sont rassemblés des dizaines d’étudiants et de citoyens. Empruntant l’itinéraire habituel, la marche prend de l’ampleur au fil des minutes au niveau des principales artères de la capitale jusqu’à la rue Didouche-Mourad. Les manifestants ont été rejoints par des citoyens remontés contre un système qui les infantilise et les appauvrit.

Les pancartes brandies à l’occasion, ainsi que les slogans ont exprimé leurs revendications et avis sur les événements de la semaine et les développements de la situation politique.

Le portrait de l’étudiant Miloud Benrouane est brandi. « Un étudiant oublié dans les geôles du régime », lit-on. M. Benrouane est en détention à Biskra depuis octobre 2020. La libération de tous les détenus d’opinion est aussi exigée. Cela, à côté des slogans habituels du Hirak rejetant le processus électoral et exigeant un changement radical du système politique. Dans l’actualité, les étudiants ont aussi dénoncé « le terrorisme » du système qui incrimine des activistes basés à l’étranger de faire partie de la nébuleuse islamiste qui cherche à déstabiliser le pays avec l’appui de soutiens étrangers. Les manifestants ont réhabilité les activistes contre lesquels le système à lancé des mandats d’arrêt auprès d’Interpol. En taxant les « généraux » et les « services » à leur solde de véritables « terroristes ».

En attendant la marche de vendredi qui promet d’être particulièrement forte, force est de souligner que le système persiste à démontrer son incurie en « gérant » la pénurie. Les produits de première nécessité se font de plus en plus rares dans un pays qui peine à organiser l’alimentation d’un marché fort de 45 millions de consommateurs. Même l’eau potable manque, si ce n’est pas l’électricité et le processus des délestages. La situation socio-économique se trouve fragilisée par la dépréciation de la monnaie nationale au risque de déclencher une spirale inflationniste de plus en plus forte. L’inflation devra peser de plus en plus sur les circuits économiques en l’absence de toute vision de la part des autorités habituées à acheter la paix sociale à coups de subventions et de redistribution de la rente pétrolière. Un élan qui s’est arrêté net avec les problèmes inhérents à la baisse des cours des hydrocarbures à l’international et à la faible quantité exportable. Autant dire que la situation évolue de mal en pis, alimentant le désarroi populaire et donnant plus de mou à la colère.