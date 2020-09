Le Honduras, cimetière à ciel ouvert au Honduras

Luis Almendares, 35 ans, un journaliste indépendant sur internet et critique du gouvernement, avait déposé une dizaine de plaintes pour menaces de mort auprès de la police et auprès d’une institution officielle de protection des journalistes, selon des organisations de défense des droits de l’homme.

Le journaliste allait dimanche faire des courses à Comayagua, à 60 km au nord de Tegucigalpa, « quand il a été intercepté par deux individus sur une moto, qui ont tiré sur lui à plusieurs reprises », a indiqué la police dans un communiqué. Touché par trois balles, L. Almendares a été hospitalisé dans un état grave et est décédé lundi matin, a annoncé à l’AFP Amada Ponce, la directrice de l’ONG Comité pour la libre expression (C-Libre).

Un total de 85 journalistes, employés ou propriétaires de médias, ont été assassinés depuis 2001 au Honduras, et 90% de ces crimes sont restés impunis, a dénoncé A. Ponce.

Le bureau au Honduras du Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’homme (HCDH) a « appelé instamment l’État hondurien à faire une enquête indépendante, rapide, efficace et impartiale » sur cet assassinat. Les présidents de la Société inter-américaine de presse (SIP), Christopher Barnes, et de la Commission de la liberté de la presse et de l’information, Roberto Rock, ont exprimé leur indignation, en rappelant que 15 autres journalistes ont été assassinés sur le continent américain depuis le début de l’année.

Le président de l’Ordre des journalistes du Honduras Dagoberto Rodriguez, en réaction à l’assassinat, a annoncé le retrait de l’institution officielle créée par le gouvernement pour protéger les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les juristes. « Le gouvernement a laissé pratiquement ce mécanisme aller à la dérive en ne lui donnant ni moyens logistiques ni financiers », a-t-il dénoncé. Il a fustigé l’impunité des auteurs d’assassinats de journalistes et de travailleurs des médias : « Le gouvernement démontre que cela ne l’intéresse pas », a-t-il asséné.