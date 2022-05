Le hooliganisme a encore frappé : Tanger compte ses blessés et ses pertes

Des actes de vandalisme, de destruction de biens publics et privés et d’affrontements entre supporters et forces de l’ordre ont eu lieu à l’intérieur comme à l’extérieur du stade tangérois qui abritait ce match reporté de la 23e journée de la Botola Pro.

Une source sur place relayée par les médias locaux a expliqué que ces événements «ont fait des blessés parmi les forces de sécurité et les supporters», sans causer de morts, contrairement à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Et précisé qu’un homme, accompagné de ses fils à l’intérieur du stade, a été grièvement blessé après avoir été touché à la tête par un objet tranchant. À l’extérieur du stade, plusieurs «biens publics et privés dans les rues principales ont été vandalisées, alors que des magasins ont été cambriolés », ajoute-t-on.

Les images rappellent les émeutes qui se sont déroulées à Khouribga, il y a quelques jours de cela, à l’issue du match opposant le Raja de Casablanca au Rapide Oued Zem et durant lesquelles 27 policiers ont été blessés.