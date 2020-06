Le jeu se corse en Libye entre puissances 

« Nos différends ne concernent pas les fondamentaux » affirme le ministère turc des Affaires étrangères après l’annulation de la visite prévue à Ankara, de deux ministres russes : Sergueï Lavrov des Affaires étrangères et Sergueï Choïgou de la Défense. Ankara qui s’est investie fortement auprès de Fayez al-Sarraj, homme fort de Tripoli qui dirige le GNA, considère qu’elle a réalisé plus d’avancée sur le terrain que Moscou, ce qui lui donne le droit d’imposer ses conditions sur l’accord de partition qui conduira à un cessez-le-feu en Libye. D’où son rejet de la proposition russe et sa requête en faveur d’un hypothétique retour à la situation d’avant 2015, soit le retrait de l’armée nationale libyenne (ANL) jusqu’à Benghazi. Mais Moscou ne l’entend pas de cette oreille-là. L’ANL et ses appuis souhaitent imposer un tracé pour un cessez-le-feu englobant Syrte, Al Joufra et le croissant pétrolier.

Depuis le 13 juin, un comité conjoint essaie d’avancer sur un accord turco-russe mais sans succès. La Turquie minimise les différences et évoque seulement des « difficultés techniques » pour un cessez-le-feu. En l’absence d’un accord entre Ankara et Moscou, les combats risquent de reprendre de plus belle. La Turquie ambitionne de réaliser de nouvelles victoires pour arriver à la table des négociations en position de force. Elle continue à convoyer mercenaires et armes au GNA qui a rassemblé toutes ses forces autour de Syrte. Là où des raids menés par des avions russes ont réussi à arrêter net l’avancée des milices du GNA. Les développements sur le terrain seront décisifs pour aborder la prochaine étape.

Incident militaire franco-turc

Si l’intervention turco-russe en Libye a limité la prédominance américaine et a freiné sérieusement les Européens, plusieurs observateurs évoquent un rapprochement franco-russe, équivalent à celui opéré entre les Américains et les Turcs. En témoigne le ton virulent du dernier communiqué français envers Ankara et ses ambitions « inacceptables » en Libye, selon Paris.

En tout cas, un incident majeur a eu lieu en Méditerranée lorsqu’une frégate française participant à une mission de l’Otan a tenté d’arraisonner un navire turc. Les batiments de la marine turque n’ont pas hésité à mettre en joue l’unité de la marine française. Forçant Paris à demander l’intervention de l’OTAN… Alors que la frégate française cherchait à identifier un cargo suspecté de transporter des armes vers la Libye, « les frégates turques interviennent et illuminent le Courbet à trois reprises avec leur radar de conduite de tir », ce qui constitue « un acte extrêmement agressif », a décrit le ministère des Armées juste avant une vidéoconférence des ministres de la Défense de l’alliance Atlantique.

« Cette affaire est à nos yeux très grave (…) On ne peut pas accepter qu’un allié se comporte comme cela, fasse cela contre un navire de l’Otan sous commandement Otan menant une mission Otan », a fait valoir Paris, en prévenant que la ministre des Armées Florence Parly allait « mettre les points sur les i » lors de cette réunion sur « l’attitude turque dans le conflit libyen ».

« Ces norias de bateaux entre la Turquie et Misrata, parfois accompagnés par des frégates turques, ne contribuent pas à la désescalade », a souligné le ministère, dénonçant par ailleurs le fait que les bâtiments turcs « utilisent des indicatifs Otan » pour s’identifier lors de ses missions d’escorte.

Lundi, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a condamné « le soutien militaire croissant » de la Turquie au GNA en « violation directe de l’embargo des Nations unies ». La veille, la présidence française avait déjà dénoncé l’interventionnisme « inacceptable » d’Ankara.

La Turquie a rejeté ces critiques sur son soutien armé au gouvernement de Tripoli en Libye, accusant à son tour Paris de faire « obstacle à la paix » en appuyant le camp adverse.

En Libye, Ankara soutient en effet militairement le Gouvernement d’union libyen (GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu par les Nations unies, face aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est soutenu notamment par la Russie, l’Egypte et les Emirats arabes unis. La France, bien qu’elle s’en défende publiquement, est également accusée de soutenir K. Haftar, qui a récemment subi de lourdes défaites sur le terrain.