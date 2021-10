Le Marathon des sables endeuillé : Le cœur d’un coureur lâche à Merzouga

Le concurrent, proche de la cinquantaine, qui avait rempli toutes les exigences médicales préalables à la course, avait franchi la première étape avec succès, sans avoir recours au service médical, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

« Après son malaise, il a été immédiatement secouru par deux autres concurrents médecins, qui ont déclenché le bouton SOS de sa balise et entamé le protocole de massage cardiaque. Le directeur médical de l’épreuve est arrivé sur les lieux dans les minutes suivantes en hélicoptère et a pris la succession des participants », a ajouté la même source, précisant qu’ « après quarante-cinq minutes de réanimation, l’équipe médicale a constaté le décès du participant ».

« A cette occasion, le directeur de course, Patrick Bauer et toute la famille du Marathon des sables expriment leurs sincères condoléances à ses proches », poursuit la même source.

C’est le troisième décès qui se produit sur le Marathon des sables en 35 éditions, selon les organisateurs.

« Pour respecter toutes les personnes qui se sont investies dans cette aventure, le staff a décidé de poursuivre la course. Une minute de silence sera observée avant le départ de la troisième étape », conclut le communiqué.