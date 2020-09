Le marché du ciment reprend des couleurs

A l’exception du repli enregistré au cours de juillet qui a coïncidé avec les vacances d’Aïd Al-Adha, les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du BTP, ont repris au cours du mois d’août leur dynamique observée en juin (+33%), premier mois de déconfinement partiel, pour enregistrer un accroissement de 18,6%.

Compte-tenu de ces évolutions, le repli de ces ventes a été porté à -15,8% au terme des huit premiers mois de cette année, après un retrait de 25,1% à fin mai 2020 et une hausse de 1,5% un an auparavant, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre.

Quant aux opérations de financement du secteur immobilier, après avoir atteint leur plus faible niveau de croissance en mai 2020, la progression de leur encours continue de s’améliorer à partir de juin pour afficher une hausse de 1,8% de l’encours des crédits accordés au secteur à fin juillet dernier, après +1,6% un mois plus tôt et +1% à fin mai 2020.

Cette évolution recouvre une progression des crédits à l’habitat de 2,1% (après +1,8% et +1,1%) et de ceux alloués à la promotion immobilière de 1,2% (après +0,4% et +0,1%). Une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur qui souffrent toujours du poids de l’effet de la pandémie sur le secteur.