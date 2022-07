Le Maroc à la réunion du CEDAW à Genève : Nombre de retards pointés du doigt…

Les 21 et 22 juin a eu lieu l’examen des cinquième et sixième rapports combinés du gouvernement du Maroc, au sein de l’instance relevant du Haut-Commissariat aux droits de l’Hommes. Celle-ci a félicité «nombre de mesures prises en faveur des droits des femmes», mais «a recommandé d’accélérer la mise en œuvre de l’égalité dans tous les domaines».

Dans leur déclaration commune au sein de la Dynamique Hamonization Now, les organisations féministes et de droits humains ayant pris part aux réunions signalent que les experts du Comité ont relevé la persistance de certaines inégalités, malgré quelques progrès soulignés. La rapporteuse spéciale pour le Maroc a noté que le pays n’avait «pas mis en œuvre certaines des recommandations que lui avait adressées le Comité lors de la présentation de ses troisième et quatrième rapports combinés en 2008». Depuis cette dernière apparition, «la participation politique et l’accès aux postes de décision connaissent une relative amélioration, mais n’ont pas encore atteint l’objectif de la discrimination positive, spécifié à l’article 4 de la Convention», souligne Harmonization Now.

En effet, les inégalités contenues dans le Code de la famille ont été mises à l’index par le Comité, notamment le mariage des mineures, l’héritage, la polygamie et la tutelle sur les enfants, en plus de dispositions du Code de la nationalité. L’arsenal pénal a aussi interpelé l’instance, notamment le statu quo sur l’interdiction de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), depuis l’ajournement sine die de l’examen du projet de loi 10.15 modifiant et complétant le Code pénal, portant sur la légalisation de l’avortement en 2016. Et il en va de même pour la non-criminalisation du viol conjugal a été soulevée, de même que les manquements des mécanismes de protection de la loi 113.13 contre les violences faites aux femmes.

Dès lors, le comité a questionné le gouvernement marocain sur l’«absence de progrès dans l’exercice par les femmes de leurs droits économiques et sociaux» notamment en ce qui concerne les domaines de l’éducation (prévalence de l’analphabétisme chez les femmes, l’absence de programmes d’éducation sexuelle…), de la santé (inégalités géographiques en termes d’accès), ainsi que de l’emploi (écarts importants entre les femmes et les hommes dans l’accès au marché du travail).