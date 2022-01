Le Maroc a mal à ses abeilles : Piquées les ruches ?

Si l’ONSSA exclut l’hypothèse d’une maladie affectant les abeilles, il explique que l’objectif de ses enquêtes était de «déterminer l’ampleur de ce phénomène sans précédent et identifier les facteurs à l’origine de son émergence». «Les résultats préliminaires des visites de terrain effectuées par les équipes des services vétérinaires régionaux dans environ 23 000 ruches dans diverses préfectures et régions, ont conclu que la disparition des abeilles des ruchers est un phénomène nouveau», indique l’établissement dans un communiqué.

Les résultats des analyses de laboratoire menées sur les ruches et le couvain ont exclu qu’une maladie affectant les abeilles soit à l’origine du phénomène de disparition des abeilles dans certaines régions, poursuit la même source.

Les services de l’ONSSA «continuent de mener les enquêtes et études de terrain nécessaires en coordination avec les différentes parties prenantes afin de cerner les facteurs à l’origine de ce phénomène», poursuit la même source.

L’ONSSA rappelle que ce phénomène, également appelé «effondrement des ruches», a été observé dans d’autres pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique et serait «lié à de multiples facteurs, notamment les conditions climatiques telles que le manque de précipitations, le manque de pâturages, ainsi que d’autres conditions liées à l’état sanitaire des ruchers et aux moyens de préventions utilisés».