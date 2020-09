Le Maroc a mal (entre autres) à son marché de l’emploi, selon l’Institut Legatum

Le rapport révèle que, avant la crise du COVID-19, le Maroc se classait 72ème mondialement pour l’Ouverture Economique, et 9ème de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, d’après l’Index Mondial d’Ouverture Economique de l’Institut qui offre un classement de plus de 150 économies selon leur performance sur quatre piliers : Accès aux Marchés et Infrastructures, Environnement d’Investissement, Conditions de Création d’Entreprises et Administration.

Durant les 10 dernières années, le pilier où le Maroc a fait le plus de progrès est pour ses Conditions de Création d’Entreprises, gagnant 23 places pour se classer 70ème mondialement. Cela est dû principalement à son progrès remarquable dans la diminution de la lourdeur des réglementations grâce à une série de réformes qui ont réduit le temps passé par les entreprises à se conformer aux réglementations et obligations fiscales. L’environnement de création d’entreprises s’est aussi amélioré. Cependant, le rapport met en évidence deux problèmes majeurs limitant le développement économique du pays. Le premier concerne le marché du travail, restrictif et lourd, qui a conduit à un taux élevé de chômage et a contribué à une large économie parallèle, et le second concerne le marché national du pays qui est très concentré, ce qui empêche les nouvelles et petites entreprises d’entrer sur le marché et en concurrence, et de croître, facilitant ainsi les monopoles et protégeant les entreprises établies.

Malgré un gain de 17 places au classement Mondial sur les 10 dernières années, le Maroc se classe tout juste 96ème pour la Flexibilité du Marché du Travail. Pour y remédier et permettre un lieu de travail dynamique et sain pour les employés comme pour les employeurs, le rapport recommande un ralentissement de l’augmentation du salaire minimum, une meilleure flexibilité des contrats à durée déterminée, et un recours plus facile au licenciement pour les petites entreprises.

Pour garantir un marché national juste et compétitif, le rapport recommande d’étendre le rôle du secteur privé. Il souligne qu’il faudrait réduire les opportunités d’accès privilégié aux marchés pour les entreprises nationales, supprimer les obstacles à l’entrée sur le marché qui protègent les entreprises établies et renforcer les régulateurs du secteur afin d’aider à améliorer la contestabilité du marché qui se dégrade au Maroc.

Dr Stephen Brien, Directeur de Politique à l’Institut Legatum et auteur du rapport, a déclaré : « La prospérité est bien plus que la richesse matérielle mais sans une économie ouverte et compétitive, il est très difficile de créer un bien-être social et économique durable. »

« Avec l’incertitude et les bouleversements causés par l’épidémie de coronavirus, il y a un risque que les gouvernements prennent des mesures à court terme pour atténuer les retombées économiques immédiates, comme par exemple un soutien financier à l’industrie, mais cela pourrait cependant être difficile à inverser. Notre rapport montre qu’adopter des politiques qui stimulent la concurrence, l’innovation et le transfert de connaissances sera vital pour le succès du Maroc après la crise – en atténuant les effets de l’épidémie de COVID-19 et en permettant d’améliorer la vie de tous les Marocains. »

Des quatre piliers de l’Index Mondial d’Ouverture Economique, le Maroc est le plus performant sur l’Accès aux Marchés et Infrastructures, se classant 64ème. Le pays a considérablement amélioré ses infrastructures, en particulier son marché de téléphonie mobile compétitif (ce qui a contribué à la hausse de l’accès à internet de haute qualité) ainsi que la capacité et la qualité de ses ports maritimes.

Cependant, il reste plusieurs défis à relever puisque le Maroc fait face à des pressions environnementales qui menacent ses ressources en eau, alors que la demande augmente. Afin de limiter l’impact du déclin des précipitations, le rapport recommande de continuer les programmes d’investissement dans les infrastructures d’irrigation durable, de progressivement mettre en place des mesures augmentant l’efficacité de l’utilisation de l’eau, de continuer les efforts de recyclage des eaux usées et d’étendre la capacité de dessalement.

Dr Stephen Brien note que « durant la dernière décennie, le Maroc a subi des changements considérables, faisant des progrès sur de nombreux fronts depuis 2011, année où le Roi a introduit une nouvelle constitution suite au Printemps Arabe, avec pour but de poser les bases d’un progrès renouvelé. Quasiment tout l’ensemble de la population a accès à de l’électricité fiable et plus des deux-tiers de la population peuvent se connecter à internet. Le Maroc a poursuivi le développement de son réseau commercial déjà étendu grâce à un large éventail d’accords commerciaux et à la construction et l’extension du plus grand port à conteneurs de la Méditerranée. Cependant, l’impact d’une sécheresse récente sur le secteur agricole important du Maroc a mis en évidence la vulnérabilité du pays face à des pressions environnementales grandissantes. » Et d’ajouter qu’« en termes de perspectives d’avenir, le Maroc de demain sera défini à la fois par ses réformes internes et par sa réaction aux défis extérieurs majeurs tels que les pressions environnementales et l’évolution de l’épidémie. A présent, une récession est prévue à cause de ces deux problèmes, avec une prédiction d’une perte de 4% du PIB réel. Il faudra plus d’innovation et de flexibilité pour contrer ces menaces et réagir promptement, et cela ne peut venir que d’une plus grande ouverture économique. »

Le rapport montre que le Maroc se classe 68ème pour son Environnement d’Investissement, gagnant 13 places sur la dernière décennie. Il y a eu d’importantes réformes pour renforcer les droits de propriété intellectuelle et la protection des investisseurs, tandis que l’écosystème de financement est un atout particulier du Maroc. Cependant, le pays impose toujours certaines restrictions sur les investissements internationaux, ce qui pourrait limiter le développement dans ce domaine et suggère donc qu’il serait avantageux d’alléger les contrôles de capitaux et les restrictions sur la participation étrangère dans les entreprises, et de faciliter l’obtention de visas de travail.

Enfin, le rapport montre que le Maroc se classe 98ème pour l’Administration, perdant 16 places depuis 2010. Des réformes récentes montrent des signes prometteurs d’engagement contre la corruption, avec une nouvelle loi protégeant les lanceurs d’alerte et des réformes destinées à rendre les marchés publics plus équitables et plus sûrs. Cependant, il y a toujours un sentiment que les contraintes sur l’exécutif ne sont pas assez fortes en pratique. L’efficacité du Gouvernement est aussi entravée par un manque de responsabilité et un système parlementaire fragmenté ; il y a également des problèmes avec le système judiciaire qui peut être inefficace et sujet à la corruption. Pour améliorer la qualité de l’administration, le rapport recommande une réforme du système judiciaire, la mise en place de régulateurs indépendants légalement et le maintien du renforcement du rôle de la Commission Nationale pour l’Intégrité et contre la Corruption en favorisant son indépendance et ses moyens.

Pour S. Brien, « le Maroc possède de nombreuses forces sur lesquelles bâtir. Ses vastes accords commerciaux, sa stabilité politique et l’amélioration de ses infrastructures fournissent des fondations solides pour une plus grande ouverture économique. Le gouvernement continue d’identifier une gamme de réformes économiques et légales qui conduiront à des améliorations et nous nous attendons à ce que la Commission pour le Nouveau Modèle de Développement stimule le développement davantage. » Et de conclure que «s’attaquer aux défis présentés dans ce rapport et mettre en place des réformes ne sera ni évident ni facile politiquement mais j’ai toute confiance qu’avec une volonté politique, le Maroc pourra instaurer un changement et continuer de travailler pour atteindre un plus haut niveau d’ouverture économique. »