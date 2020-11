Le Maroc a sécurisé El Guergurate en dépit des escarmouches des séparatistes

Depuis Moscou, Segueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a dans un appel téléphonique avec son homologue marocain, Nasser Bourita, réitéré la «position de principe» de Moscou «en faveur d’un règlement de la question du Sahara occidental exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques et sur la base du droit internationale en vigueur».

Le chef de la diplomatie russe a également exhorté «toutes les parties concernées» par ce différend territorial «au renforcement de la cessation des hostilités et l’apaisement des tensions ayant surgi ces derniers jours dans la zone d’El Guerguerate», indique le département russe dans un communiqué publié mercredi.

La Russie était parmi les premiers pays à réagir à l’opération El Guerguerat lancée par les FAR le vendredi 13 novembre pour assurer la fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie. Elle avait appelé «le Maroc et le Polisario à faire preuve de la plus grande retenue, à s’abstenir de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation et à se conformer strictement à l’accord de cessez-le-feu».

De son côté, la France avait salué, la veille, la position exprimée par Rabat sur le dossier El Guerguerate. «La France salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu. Celui-ci doit être préservé, de même que le processus politique doit être relancé dans le cadre des Nations unies», a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay.

La France «suit avec attention les événements de Guerguerate», a souligné la porte-parole du ministère des affaires étrangères, rappelant que son pays «a exprimé publiquement sa préoccupation quant au blocage de ce point de passage et rappelle l’importance de la liberté de circulation des biens et des personnes dans la zone».

Soulignant que la France «prend acte des mesures prises par le Maroc», elle a fait savoir que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères «reste en contact avec ses homologues dans la région».

Le jpur même, la Primature s’est exprimée depuis Rabat sur le dossier en soulignant que le Maroc a terminé la construction d’un mur de protection dans la zone tampon d’El Guerguerate. Saad Eddine El Othmani a assuré à l’agence Reuters.

la détermination du royaume à respecter le cessez-le-feu, précisant qu’entre les Forces armées royales et le Polisario il n’y a eu que «des escarmouches et des combats sporadiques» ces derniers jours.

S.E. El Othmani a déclaré que le mur a maintenant été étendu jusqu’à la frontière mauritanienne «dans le but de sécuriser une fois pour toutes la circulation civile et commerciale à El Guerguerate entre le Maroc et la Mauritanie».

Le chef de l’exécutif a souligné que l’armée marocaine avait des ordres pour répondre aux attaques. «Jusqu’à présent, il n’y a rien à craindre le long du mur de sécurité et dans le Sahara marocain en général», a-t-il assuré.