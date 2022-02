Le Maroc abrite le siège de l’UPJ : Rabat capitale africaine de la jeunesse

Une cérémonie présidée par Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, s’est déroulée à cette occasion en présence des membres du comité exécutif l’Union, de plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc ainsi que de représentants des ministres de la Jeunesse de différents pays du continent et des organismes internationaux.

Le transfert du siège de l’UPJ, qui est l’instance dédiée à la jeunesse et à ses conseils nationaux près de l’Union africaine (UA), intervient suite à la décision du conseil exécutif de l’UPJ amendée le 10 novembre 2020, prévoyant le transfert de son siège central du Soudan au Maroc. La ville de Rabat est, pour l’année 2022, consacrée capitale africaine de la jeunesse.

Aliou Oumarou, président sortant de l’Union, a mis l’accent sur les valeurs et principes de base de l’UPJ, faisant savoir que cet organisme panafricain s’efforce de renforcer les capacités des jeunes en Afrique pour qu’ils s’acquittent de leur rôle de leaders de demain et d’acteurs agissants dans le processus de développement économique, politique, social et culturel du continent.

Moumouni Dialla, nouveau président de l’UPJ, a exprimé la gratitude de l’équipe dirigeante de l’Union au roi Mohammed VI pour l’installation du siège de l’Union à Rabat, mettant en avant le long chemin parcouru par l’UPJ depuis sa création le 26 avril 1962 en Guinée Conakry à l’initiative des chefs d’État.

Après la coupure de ruban symbolique, la visite des locaux du nouveau siège, la signature du document de passation de charge et l’investiture du Comité exécutif élu, les participants à l’inauguration du siège de l’UPJ ont eu droit à une cérémonie au site de Chellah avec la projection d’un film documentaire mettant en avant les points forts du continent et les défis à relever et à une performance musicale de l’artiste maroco-camerounais Tagne et de la chanteuse marocaine Bouchra Elm.