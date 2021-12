Le Maroc accueille plus de réfugiés:Hausse de 30%, selon le HCR

Les données collectées par le HCR de janvier 2021 à novembre 2021 ont montré une augmentation significative du nombre de demandeurs d’asile soudanais en transit depuis la Libye.

Les dernières données montrent une tendance à la hausse pour les Soudanais, qui comptent actuellement 8 410 demandeurs d’asile et 9 148 personnes dont le HCR a obtenu le statut de réfugié. Ainsi, 542 personnes originaires du Soudan ont demandé l’asile en 2021, 479 de ces demandes ont été soumises entre juin et octobre de cette année, depuis la crise économique, aggravée par l’instabilité politique.

La plupart des réfugiés soudanais qui arrivent au Maroc le font par la frontière terrestre avec l’Algérie, selon des enquêtes.

Beaucoup cherchent à entrer en Europe par voie terrestre vers les enclaves espagnoles, ou en traversant illégalement et dangereusement la Méditerranée.

Avant d’arriver au Maroc, une grande partie des réfugiés soudanais transite par la Libye, où ils restent dans des centres de rétention dans de très mauvaises conditions sanitaires et des cellules surpeuplées.

En 2020, le nombre de réfugiés au Maroc a augmenté de 38 % par rapport à 2019, soit 8 points de plus que ce que le HCR prévoit comme taux final de 2021, alors que l’enregistrement se poursuit pendant un autre mois.

La majorité des réfugiés et des candidats au Maroc restent de nationalité syrienne, avec plus de 5 040 personnes, suivis par 2 503 Guinéens, 1 406 Ivoiriens, 1 231 Camerounais, 1 126 Sénégalais et 1 097 Yéménites. Rabat, signale-t-on, est la ville avec le pourcentage le plus élevé de résidents réfugiés avec 15 %, suivie de Casablanca (10 %). La troisième est Oujda où vivent 9 % des réfugiés, et la quatrième est Nador, une ville proche de l’enclave espagnole de Melilla.