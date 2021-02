Le Maroc, acteur majeur de la sécurité au Sahel

«Nous sommes solidaires avec nos amis des pays de la région pour faire face aux dangers qui les menacent et nous menacent directement», a souligné le chef du gouvernement dans son discours devant les participants à la réunion du groupe. Il a ainsi réitéré l’engagement du royaume à continuer son appui à l’ «académie de défense» du G5 Sahel basée à Nouakchott et former des officiers de ces pays dans les académies militaires marocaines.

S.E. El Othmani a saisi cette occasion pour vanter les mérites de l’approche marocaine pour combattre le terrorisme, plaidant pour un développement humain au Sahel et une réforme du champ religieux. Les deux vont de pair, pour les officiels marocains. «Le Maroc est prêt à partager ses expertises et son expérience nationale, avec ses frères des pays du Sahel, à travers des initiatives concrètes.», a-t-il fait savoir.

Le chef du gouvernement a indiqué que le roi, en sa qualité de Commandeur des croyants, tient à continuer de former des imams du Sahel à l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, des Mourchidines et Morchidates, notant que 937 personnes appartenant aux pays de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest y suivent des cours.

Le royaume a été convié à la réunion par les présidents de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, et du Tchad, Idriss Deby, précise le chef de l’exécutif sur Twitter. Un signal adressé par deux membres essentiels du G5 en vue d’une implication du Maroc dans la guerre contre le terrorisme dans la région.

N’Djamena reçoit les 15 et 16 février un sommet entre les pays du G5 Sahel et la France. Le Président français Emmanuel Macron participera finalement en visio-conférence a annoncé l’Elysée. S.E. El Otmani est arrivé lundi matin, à N’Djamena, capitale du Tchad, chargé en cela par le roi de le représenter à l’évènement auquel participeront les chefs d’État de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du pays hôte le Tchad.

Les pays du G5 Sahel devront faire le point, à cette occasion, notamment sur la situation politique dans la région et les défis sécuritaires face aux groupes djihadistes dans la zone des “Trois frontières“ (Mali, Burkina Faso, Niger) où la présence terroriste (via Daech et Al-Qaïda) se maintient voire se renforce.

Impliquée militairement depuis des années dans la région, la France souhaiterait à défaut d’un retrait au moins alléger son engagement d’autant plus que, l’opération Barkhane semble battre de l’aile et subit des pertes. La France craignant effectivement de s’enliser et de s’user dans cette guerre contre le terrorisme au Sahel. Il est vrai par ailleurs que certaines autorités ayant favorisé la négociation avec les terroristes ne lui facilitent pas la tâche. De plus, Paris doit faire face à la fronde de l’opinion publique locale, notamment au Mali. Comme au désaccord, en France, on n’est plus d’accord sur le prolongement de l’opération Barkhane, la majorité des Français s’opposent à l’intervention de leur armée au Sahel selon les derniers sondages.

Au-delà des « victoires militaires », la diplomatie française estime que l’action militaire doit désormais produire des effets politiques. Si le sommet de Pau, il y a un an, a été celui du sursaut militaire, celui de Ndjamena, devrait être celui du sursaut politico-diplomatique et du développement. Il y a quelques jours au Sénat, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian soulignait son attachement aux accords politiques d’Alger de 2015 sur la paix au Mali : sauf que le dossier dépasse celui de l’Azawad.

L’objectif du sommet de Ndjamena est donc de remettre la politique au cœur du règlement de la crise : accélérer le retour des États, freiner durablement l’expansion djihadiste et ainsi permettre à terme un allégement du dispositif français au Sahel. Un lourd défi…