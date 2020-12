Le Maroc continue de hanter les officiels algériens

L’adoption par le Parlement européen d’une résolution condamnant la détérioration des libertés en Algérie donne de l’urticaire aux hommes du système que le peuple persiste à rejeter. La preuve ? La déclaration-fleuve faite par A. Belhimer, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, au sujet de la résolution du parlement européen relayée, comme de tradition, par l’APS, sous le titre «L’Algérie fait l’objet d’un flot d’agressions verbales qui nous parviennent de France».

Dans son réquisitoire contre la France, A. Belhimer n’a pas oublié de décocher des flèches en direction du Maroc, soulignant que l’Algérie est la cible de campagnes médiatiques parce qu’elle «campe sur ses nobles positions en faveur des causes justes, à l’instar de celles des peuples sahraoui et palestinien, et refuse toute normalisation avec l’Etat sioniste».

Après le Sahara, le ministre a avancé que le Maroc utilise «le logiciel espion Pegassus» de fabrication israélienne «pour l’intimidation, la menace ou le discrédit des patriotes sur les réseaux sociaux».

«Le cyberharcèlement émanant d’usines à trolls étrangères, notamment israéliennes ou marocaines – avec le soutien technologique français – s’acharnent à faire voler en éclat le tissu social et à déstabiliser notre pays», a estimé A. Belhimer qui, en ciblant le principal objectif qu’est la France, a débordé en s’en prenant de front au Maroc.

Un exercice qui pour être récurrent ne mérite pas de réponse. Surtout lorsque ses propres concitoyens qui peinent a disposer d’un débit internet susceptible de leur ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour d’eux, n’ignorent pas les subtilités du « flicage » institué par le système au grand dam et des journalistes et des blogueurs et autres opposants.