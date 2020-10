Le Maroc critique l’Algérie sur le dossier des réfugiés de Lahmada

Mehdi Litim a rejeté, mercredi 7 octobre, toutes les requêtes, y compris les résolutions du Conseil de sécurité, appelant les autorités algériennes à recenser les Sahraouis des camps. Aux yeux du diplomate algérien, «la solution durable» à cette question «passe par le retour librement consenti des réfugiés sahraouis, dans le cadre de l’application intégrale du Plan de paix des Nations unies pour le Sahara occidental, qui garantit au peuple sahraoui le droit de déterminer librement son avenir». Ajoutant que «le recensement des réfugiés sahraouis est une opération faisant partie intégrante de ce Plan, ce qui la distingue de l’enregistrement préconisé dans d’autres situations de réfugiés».

Malgré ce refus, l’orateur a exhorté «instamment le HCR à tenir officiellement compte des conclusions de l’étude commune inter-agences de mars 2018, dont le rapport final intitulé « Les Réfugiés Sahraouis à Tindouf, Algérie: Population Totale des Camps » arrête le chiffre de 173.600 réfugiés sahraouis». Un chiffre, supérieur aux 90.000 que l’Union européenne prévoit dans l’évaluation du volume des aides humanitaires destinées aux habitants des camps de Tindouf.

En réaction, Omar Zniber a exprimé la préoccupation de la délégation marocaine quant à «la situation dans les camps de Tindouf et la persistance du pays hôte à s’opposer au consensus international sur la nécessité de dissocier les questions humanitaires des considérations politiques».

Le diplomate marocain a mis en évidence «la dévolution par le pays hôte de ses compétences à un acteur non étatique et séparatiste sur son territoire», dénonçant «la militarisation des camps de Tindouf, en violation des conclusions de ce Comité stipulant que les Etats hôtes assument la responsabilité de veiller au caractère civil et humanitaire de l’asile».

Bien des observateurs relèvent que les débats houleux nourries par les deux parties à l’occasion de la 44e édition du CDH de l’ONU, tenue du 30 juin au 17 juillet, sur les droits de l’Homme et les ressources naturelles au Sahara occidental, n’ont pas été au rendez-vous à propos de la problématique des réfugiés. Les deux diplomates se sont limités à se lancer des piques indirectes. Pourtant, entre Alger et Rabat, les relations restent toujours assez crispées pour prévoir une quelconque accalmie. Même entre diplomates…