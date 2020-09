Le Maroc dépasse la Chine en termes de contaminations à la Covid-19 

Avec plus de 14 000 cas enregistrés en une semaine avec un record absolu de nouvelles contaminations, le Maroc est désormais devant la Chine qui ne compte plus aucun cas.

En effet, avec un total de 86 686 personnes diagnostiquées positives depuis le début de la pandémie, le Maroc vient de dépasser la Chine qui comptait 85.184 cas.

Selon le site Worldometer, le Maroc se classe 38e sur la liste des pays ayant les taux d’infection quotidiens les plus élevés de coronavirus, puisque 2251 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

La première place est occupée par les États-Unis qui arrivent en tête en termes de nombre de contaminations, suivis de l’Inde, du Brésil, de la Russie, du Pérou, de la Colombie et du Mexique.

Au niveau africain, l’Afrique du Sud arrive en tête du nombre de cas d’épidémie avec 649 793 cas confirmés, ce qui la place à la huitième place dans le monde, avec 15 447 décès.

Dans le monde arabe, c’est l’Arabie saoudite qui occupe la première place (16e mondialement), avec un nombre de contaminations atteignant 325 651 et 4268 décès, suivie de l’Irak avec un nombre de contaminations atteignant 29 0309 et 8014 décès, et du Qatar avec 121 740 cas. Et à la quatrième place et au 34e rang mondial, on retrouve l’Égypte avec 101,009, talonnée par le Koweït avec 94 764 et Oman avec 89 746.