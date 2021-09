Le Maroc en alerte face à la pandémie : Baisse des contaminations et des décès

Les données fournies lundi par le ministère de la Santé chiffrent à 1.923 nouvelles contaminations à la Covid-19 enregistrées au Maroc. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 886 008.

Le décompte rappelle aussi que le pays compte 44 715 cas actifs sous traitement. Parmi eux, 2 146 patients restent dans un état critique, dont 148 nouveaux cas lors des dernières 24h. 76 sont sous intubation et 1 009 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 41%.

Si 4 818 nouvelles guérisons ont été signalées, portant à 828 148 le nombre total, avec un taux de rémission de 93%, 72 morts ont été recensés, portant à 13 145 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

Sur le plan de la vaccination, on souligne que 19 339 035 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 15 781 489 personnes en ont reçu la deuxième.

Prix des tests plafonnés

A signaler que les prix de vente au public des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 sont désormais réglementés, a précisé en début de semaine le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

Dans le contexte pandémique actuel nécessitant l’accès des citoyens aux tests de la Covid-19 à des prix convenables, les prix de vente au public des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 sont désormais réglementés conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence et ce après consultation du Conseil de la Concurrence, selon un communiqué du ministère.

Les prix des tests plafonnés ont été proposés par la Commission interministérielle des prix en concertation avec les professionnels du secteur, précise la même source, notant que les prix plafonnés prennent effet à compter du 10 septembre 2021.

Ainsi, le prix du Test RT-PCR est fixé à 400 DH, le Test PCR et ses variantes isothermiques (Test rapide) 600 DH, le Test antigénique rapide sous prélèvement oropharyngé et nasopharyngé 190 DH, le Test sérologique automatisé quantitatif (IgM) 170 DH, le Test sérologique automatisé quantitatif (IgG) 170 DH et le Test sérologique rapide qualitatif 120 DH.

Le communiqué fait savoir que l’arrêté relatif au plafonnement des prix de ces tests est signé par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration et sera publié au bulletin officiel.

Renfort à Ouarzazate

Face à la pression de la pandémie sur les structures sanitaires, il y a lieu de relever qu’un autre hôpital de campagne est en cours d’installation à Ouarzazate.

La mise en place de cet hôpital de campagne,réalisé sur une superficie de 1.250 m2, est d’une capacité de 88 lits, s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés pour faire face la situation épidémiologique liée à la propagation du Covid-19 et renforcer les infrastructures sanitaires de cette province.

Abdellatif El Moutawakil, directeur par intérim du centre hospitalier provincial Sidi Hssain Bennaceur de Ouarzazate, a indiqué que le lancement des travaux d’installation de cette unité intervient pour faire face à la hausse du nombre de malades de Covid-19 provenant non seulement des différentes collectivités de la province de Ouarzazate, mais aussi de celles de Zagora, Tata et Tinghir.