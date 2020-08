Le Maroc en passe de franchir le cap des 1.000 morts dus à la Covid-19

L’inamovible Dr. Mouad Mrabet a rappelé, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé, la pente dangereuse prise par l’évolution de la pandémie dans le pays. «Nous atteignons ainsi 144,2 infections cumulées pour 100 000 habitants», a-t-il assuré. Si le Maroc a enregistré 1 303 nouvelles guérisons, portant à 36 343 le nombre total, soit un taux de rémission de 69,4%.

30 morts sont à déplorer entre samedi et dimanche, portant à 888 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,7%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (9), Fès (4), Tétouan (3), Marrakech (3), Errachidia (2), Taounate (2), Tanger (1), Azilal (1), Fqih Ben Saleh (1), Ouarzazate (1), Tinghir (1), Rhamna (1) et Chichaoua (1).

Désormais, le pays compte 15 118 cas actifs sous traitement (41,6 pour 100 000 habitants en moyenne). Comme auparavant, ils se répartissent principalement entre Casablanca-Settat (5 474), Marrakech-Safi (2 465), Rabat-Salé (1 668), Fès-Meknès (1 514), Beni Mellal-Khénifra (1 215) et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 064).

Le nombre de patients en état critique a baissé pour atteindre 166 cas, dont 31 sous respirateur invasif.