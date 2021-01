Le Maroc engrange les vaccins anti-Covid-19

Le ministère de la Santé n’a pas révélé dans son communiqué la quantité du vaccin chinois reçu et s’est contenté de rassurer l’opinion nationale en assurant que ce produit a été autorisé en Chine après que son efficacité et son innocuité suite aux essais précliniques et cliniques, aient été prouvées. Pour rappel, le vaccin chinois avait été autorisé vendredi dernier d’urgence par la commission nationale d’autorisation, comme cela avait été le cas pour le suédo-britannique, AstraZeneca.

Ladite commission avait demandé un complément d’informations au laboratoire chinois, qu’elle avait obtenu, avait précisé le ministère. Et d’ajouter qu’après analyse de ces données d’ordre scientifique et technique portant sur le procédé de fabrication, la nature des analyses en laboratoire sur la matière première et le vaccin lui-même ainsi que sur les données pré-cliniques et les résultats des études cliniques, la Commission nationale consultative a unanimement conclu à la conformité du vaccin Sinopharm aux normes internationales et aux recommandations de l’OMS en la matière.

Pour rappel, le Maroc, qui a acquis 40,5 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm et 25,5 millions de doses du vaccin AstraZeneca dont 2 millions déjà reçues d’Inde, vise à vacciner une population de 33 millions de personnes dans un délai de 3 mois.

Des informations ont pourtant filtré auprès de l’agence russe Sputnik quant à la quantité de vaccins transportés via un vol spécial RAM. Selon les indiscrétions obtenues auprès du ministère de la Santé, il est question de l’acheminement de quelque 500.000 doses… On est donc encore loin d’avoir fait le plein pour que la campagne nationale massive puisse démarrer dans de bonnes conditions.

Le ministère de la Santé avait souligné auparavant que ce «processus national visera progressivement les groupes cibles les plus susceptibles de développer la maladie et ses complications, à commencer par le personnel de santé âgé de 40 ans et plus, les autorités publiques et l’armée royale ainsi que les professeurs d’enseignement âgés de 45 ans et plus, ainsi que toutes les personnes âgées de 75 ans et plus». Cette campagne concernera aussi, dans un premier temps, les régions qui connaissent des taux de propagation importants du virus.