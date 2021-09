Le Maroc face à la Covid-19 : 150 morts durant le week-end

Ainsi, dans la journée de dimanche, 3 043 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, soit moins que les chiffres téablis samedi (4.310 cas). Du coup, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a atteint 884 085. Et le pays compte désormais 47 682 cas actifs sous traitement. 2 171 patients restent dans un état critique, dont 188 nouveaux cas lors des dernières 24h. 79 sont sous intubation et 1 019 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 41,5%.

On souligne aussi que 4 734 nouvelles guérisons ont été relevées dimanche, portant à 884 085 le nombre total, avec un taux de rémission de 93%. Mais il faut dire que la létalité reste forte. Ainsi, après 70 décès établis samedi, pas moins de 80 morts ont été signalés dimanche, portant à 13 073 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

Le processus vaccinal continue et il faudra s’attendre à la montée en flèche des chiffres avec l’élargissement du processus aux enfants âgés de 12 à 17 ans. Pour l’heure, 19 136 490 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 15 552 325 personnes en ont reçu la deuxième.