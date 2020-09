Le Maroc face à la Covid-19 : Bientôt le seuil des 90.000 cas dépassé ! 

Plus de 4.600 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été recensés dans le pays en l’espace de 48 heures (2.238 nouveaux cas samedi avec 29 décès et 1.637 guérisons, soit un peu moins que vendredi avec 2 430 cas, 33 décès et 2.344 rémissions). Les cas positifs s’élèvent donc à 84.435 ce samedi, soit 6,2 infections pour 100.000 Habitants.