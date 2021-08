Le Maroc face à la Covid-19 : Des pics et des vaccins…

En attendant le démarrage du processus de vaccination ciblant les jeunes, population la plus affectée par le variant Delta, le bialn des contamination s’est établi, vendredi, à 6 863 cas du nouveau coronavirus , en baisse par rapport aux chiffres énoncés ces derniers jours.

Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 843 357. Le pays compte désormais 64 633 cas actifs sous traitement. Parmi eux, 2 499 patients restent dans un état critique (dont 206 nouveaux cas lors des dernières 24h), 60 sont sous intubation et 1 295 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 49,8%, en baisse par rapport à la moyenne enregistrée ces derniers temps.

En outre, on annonce 9 188 nouvelles guérisons, portant à 766 456 le nombre total, avec un taux de rémission de 90,2%. Mais on déplore aussi 92 morts, portant à 12 268 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

Sur le plan vaccinal, force est de souligner que 18 162 608 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 14 274 441 personnes en ont reçu la deuxième. On s’achemine donc résolument vers la vaccination de la moitié de la population légale.

Les pics de la pandémie

Para ailleurs, Dr. Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, a commenté, jeudi, la situation épidémiologique au niveau national suite à la pandémie du nouveau coronavirus. Dans un post sur L’expert a pointé, dans un post sur son compte LinkedIn, des «disparités entre les provinces», notant que «plusieurs ont dépassé le pic des contaminations et actuellement en pic de cas graves et de décès». «D’autres sont en pic» alors que de rares provinces sont «en phase ascendante», a-t-il ajouté.

Ainsi, au niveau national, M Mrabet a fait état d’une «phase ascendante des contaminations». «Sauf surprise : résurgence des cas suite aux mouvements attendus de la population après la fin des vacances», a-t-il précisé, en rappelant que le taux de reproduction effectif (Rt), soit le nombre moyen d’infections secondaires produites par un cas infecté dans une population où certains individus ne sont plus susceptibles à l’infection, atteint 0,90 au 26 août 2021. «Le pic a été atteint durant la semaine 2 au 8 août 2021. Cette fois-ci, le pic a duré 2 semaines contrairement à la première vague de large transmission communautaire de l’année dernière», fait-il savoir.

Dans ce sens, le «pic des nouveaux cas graves a été atteint une semaine après le pic des contaminations, soit la semaine du 9 au 15 août 2021» et a duré 2 semaines, précisant «qu’on parle du pic des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, et non plus du pic d’occupation qui est en cours».

Quant au pic des décès, il a été atteint une semaine après le pic des nouveaux cas graves, soit la semaine dernière, poursuit l’expert qui note que «la comparaison des données de la semaine en cours avec celle de la semaine dernière à la même période (lundi-jeudi) montre une diminution de 15,6% des décès». «Espérons que les tendances vont se confirmer et que les autres provinces en souffrance vont rapidement suivre», conclut-il.