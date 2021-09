Le Maroc face à la Covid-19 : Plus de 100 morts supplémentaires

L’évolution de la pandémie dans le pays persiste. Ainsi, le bulletin de suivi quotidien confirme pour vendredi 4 381 nouvelles contaminations ce qui porte le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire à 876 732.

Le ministère de la Santé signale ainsi que le Maroc compte désormais 50 139 cas actifs sous traitement. Parmi eux, 1 136 patients sont dans un état critique, dont 378 nouveaux cas lors des dernières 24h. On signale aussi que 57 sont sous intubation et 1 079 sous ventilation non invasive.

Quant au taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19, il a reculé pour atteindre 43%. On rappelle aussi que le pays a enregistré 6 237 nouvelles guérisons, portant à 813 670 le nombre total, avec un taux de rémission de 92,8%. Toutefois, 104 décès ont été rencesés, portant à 12 923 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%. Ainsi, 23 de ces décès ont été comptés Casablanca-Settat, 15 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 13 à Beni Mellal-Khénifra, 12 à Rabat-Salé-Kénitra, 12 à Marrakech-Safi, 9 dans l’Oriental, 6 à Drâa-Tafilalet, 5 à Fès-Meknès, 4 à Souss-Massa, 4 à Guelmim-Oued Noun et 1 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra.

Sur le plan de la riposte vaccinale, on indique aussi que 19 041 052 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 15 476 607 personnes en ont reçu la deuxième.