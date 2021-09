Le Maroc face à la pandémie Covid-19 : Les indicateurs s’améliorent

En ce début de semaine, seuls 693 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc. C’est ce qui a permis aux autorités sanitaires d’assurer, lundi, que le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 920 374. Le décompte laisse entendre aussi que l’on est face à 20.926 cas actifs sous traitement. Parmi eux, pas moins de 1415 restent dans un état critique dont 89 nouveaux cas admis durant les dernières vingt quatre heures. Une quarantaine de patient restent sous intubation et 732 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation a baissé pour atteindre les 27%.

Si le Maroc a enregistré 3 335 nouvelles guérisons, portant à 885 490 le nombre total, avec un taux de rémission de 96,2%, des morts sont à déplorer. En, effet, 48 morts ont été recensés dernièrement, portant à 13 958 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

Sur le plan vaccinal, on notera que le processus se poursuit puisque 21 221 268 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 17 590 697 personnes en ont reçu la deuxième.

Alerte orange

A noter que Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, a assuré que la situation actuelle liée au variant Delta est en phase descendante depuis cinq semaines. « Sauf surprise, l’amélioration continuera la semaine prochaine », a souligné M. Mrabet sur son compte LinkedIn dans un bref commentaire sur la situation épidémiologique de Covid-19 intitulé: « le Maroc passe du niveau rouge au niveau orange ».

Après huit semaines consécutives de transmission élevée du SARS-CoV-2 (niveau de criticité rouge), le Maroc passe cette semaine au niveau modéré de transmission du SARS-CoV-2: niveau de criticité orange, a-t-il relevé, notant que trois régions sont au niveau vert, cinq au niveau orange et quatre au niveau rouge.

En termes de létalité, M. Mrabet a fait savoir que celui-ci a diminué cette semaine de 23% par rapport à la semaine dernière, ajoutant qu’un nombre total de 1.039 personnes admises dans un état grave a été enregistré également cette semaine. Ainsi, « le niveau de testing cette semaine à l’échelon national était de 392 tests/100.000 », a-t-il poursuivi, faisant remarquer que ce niveau « est conforme aux recommandations internationales exigeant au moins 300 tests/100.000 hts/sem ».

M. Mrabet a, par ailleurs, souligné que l’incidence hebdomadaire est en baisse continue : « 41/100.000 hts alors qu’elle a atteint le pic de 181 personnes contaminées pour chaque 100.000 habitants durant la semaine du 02-08/08/2021 ». Le taux de reproduction (Rt) du SARS-CoV-2 à la date du 19/09/2021 est, toujours selon M. Merabet, de 0.91 (+/- 0.01), tandis que la positivité continue sa baisse: 10.33%, soit la plus basse depuis 9 semaines. Et de rappeler l’importance de la vaccination, des mesures préventives individuelles et collectives et du strict respect du protocole thérapeutique national.