L’Histoire s’est emballée dans le dossier du Sahara marocain depuis que les Forces armées royales ont agi comme bouclier pour empêcher que l’enkystement des séparatistes au niveau du passage d’El Guerguerate ne se métastase avec le risque évident de ronger le continuum territorial en privant le Maroc de la bande méridionale reliant cette portion de l’Oued Eddahab à la bande Atlantique.

Si la réaction du Maroc a réussi a endiguer les plans expansionnistes prêtées au Polisario, la vigilance n’ayant jamais été mise en défaut des lors que les intérêts vitaux de la nation étaient en jeu, c’est la surprenante évolution politico-diplomatique du dossier saharien qui allait défrayer la chronique depuis les annonces faites jeudi depuis la Maison Blanche. Pour la première fois, les USA ont osé franchir le Rubicon en annonçant haut et fort la marocanité du Sahara. Une consécration des efforts diplomatiques déployés par le Maroc depuis plus de trois ans, assure Nacer Bourita, ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie marocaine qui n’a pas manqué de rappeler que le mérite d’une telle victoire éclatante revient au Souverain, invite par ailleurs à ne se focaliser que sur ce qu’il considère comme essentiel : la reconnaissance par l’Empire américain de la marocanité du Sahara. Laquelle est suivie d’effet immédiat, ou presque, avec l’ouverture d’un consulat US à Dakhla avec, en prime, une vocation économique plus prononcée. Dans le pipe, c’est le développement de la région qui est ciblé. Surtout que c’est via cette portion du territoire national que le gazoduc reliant le Nigeria à l’Europe transitera. Le temps de voir venir les résultats des prospections off shore le long de la façade atlantique riche en hydrocarbures. Sur cette question, il n’est nullement anecdotique de rappeler que le défunt Abraham Serfaty, politicien doublé d’ingénieur qu’il fut, soulignait dans un entretien accordé au magazine « Perspectives Med » que la partie atlantique du Maroc présentait les mêmes conditions géophysiques que le Golfe du Mexique riche en hydrocarbures.

Pour N. Bourita, c’est là où réside l’essentiel. Quant au reste du communiqué du cabinet royal, tout le reste, il ne doit pas déborder au-delà de la rubrique « pertes et profits ».

Si les Marocains saluent à l’unanimité, ou presque, la décision de Donald Trump sur le Sahara marocain, il n’en reste pas moins que les termes du « deal » proposé à Rabat par le Président sortant a de quoi susciter moult interrogations, pour ne pas dire craintes. En effet, et le cabinet royal a été aussi clair que précis là-dessus, la contre-partie consiste en une réactivation des relations avec Israël dans des limites précises. D’ailleurs, il n’est pas superflu de rappeler qu’un deuxième communiqué du cabinet royal, rédigé dans la foulée de ce que la diplomatie marocaine assimile à un « acquis historique », informe de la communication téléphonique que le Roi a eu avec le Président Mahmoud Abbas au cours de laquelle le Souverain a réitéré les positions marocaines immuables sur la question palestinienne. Une solution à deux Etats et Al-Qods Est comme capitale des Palestiniens qui vivraient sur les territoires perdus en 1967.

Certes, bien des analystes se sont empressés de souligner le respect par le Maroc du « parallélisme des formes » en acceptant le « deal » scellé par D. Trump. En ce sens que le Royaume n’entend nullement se défausser vis-à-vis de ses obligations à l’endroit des Palestiniens et de leur juste cause. Et que le Roi, Président du Comité Al-Qods, assumera ses obligations jusqu’au bout quitte à s’opposer au fameux « Deal du siècle » que J. Kushner a conçu dans les obscurs laboratoires US où fleure bon le néo-conservatisme messianique qui donne tout à l’Etat juif et presque rien aux véritables ayant droit que sont les Palestiniens. Et que le Royaume ne s’est pas précipité pour parapher, à la Maison Blanche, le fumeux « Accord d’Abraham » cosigné, côté arabe, par Abou Dhabi et Manama, selon les termes consacrés par le chef du gouvernement israélien « Paix contre paix »…

Mais en face, d’autres considèrent que « le présent» fait par le Président US sortant au Maroc est bel et bien un « cadeau empoisonné » en ce sens qu’il réalise le linkage entre le dossier saharien et la normalisation avec l’entité sioniste. Une normalisation qui ne dit pas son nom, certes, mais qui complexifie la position du Royaume au regard de l’évolution que traverse le monde arabe de l’Atlantique à la Mer Rouge. Dans un monde où la théorie du papillon, avec ses effets bien compris, est avérée, quelle sera la place qui échoit à Rabat sur un échiquier des plus instables ?

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’avec l’administration US, le Maroc n’est pas lié par un « Pacte Quincy 2 ». L’épaisseur historique dont se prévaut le Royaume chérifien rend difficile la reproduction d’une telle perspective qui a permis à D. Trump de se gausser de ses alliés du Golfe en les invitant à passer à la caisse pour que leur survie soit garantie. Le Maroc ne souffre pas d’un quelconque déficit de légitimité pour qu’il endosse les seconds rôles dans une partie qui conditionne la géopolitique mondiale. Dans un monde où seuls les intérêts priment, le jeu d’équidistance dans lequel l’ère Mohammed VI s’est illustrée avec la multiplication des accords stratégiques avec les puissances qui comptent, Russie et Chine compris, appelle à être assis sur des bases pérennes. C’est à ce prix là que les contraintes de « la paix contre la paix » par la force pourraient être jugulées et dépassées. Dès lors, jouer une autre partition équivaudrait à placer le pays sur une « false track » parasitant tous les repères. Voire pire…

Nul besoin de rappeler les termes de la fameuse « théorie du chaos » qui ne profite qu’à ses concepteurs. Tel-Aviv ne tient sa survie qu’à la réussite de ses projections déstabilisatrices. Les agressions implosives qui secouent le monde arabe de l’Euphrate au Golfe d’Aden entretiennent l’instabilité. Faut-il blâmer la Turquie et l’Iran qui tentent de combler le vide stratégique en projetant, chacun de son côté, son imperium là où la situation s’avère instable et liquide ?!