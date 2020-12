Le Maroc fermement engagé en faveur de la ZLECAf, assure M.Jazouli

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a réitéré mercredi l’attachement du Maroc et son engagement à contribuer à l’avancement des travaux pour voir triompher la Zone de Libre Échange continentale Africaine (ZLECAf), socle de l’intégration économique africaine, et donc puissant levier du développement du continent.