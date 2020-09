Le Maroc hyperactif à l’ONU dans le chapitre des droits humains

Dans la lettre transmissive du rapport, les ambassadeurs ont souligné qu’ils ont reflété tous les points de vue exprimés au cours du processus de consultation qu’ils ont mené, tant à New York qu’à Genève. Dans ce contexte, ils ont relevé, que les principes de l’inclusivité et la transparence ont imprégné ce processus.

Dans leurs conclusions et recommandations, le duo a indiqué qu’un processus de suivi s’impose pour atteindre l’objectif de renforcement et d’amélioration du fonctionnement du système des organes des traités des droits de l’Homme, avec l’objectif final de parvenir à un résultat consensuel.

La soumission de ce rapport intervient après la réunion de clôture de ce processus que les ambassadeurs marocain et suisse ont co-présidé, vendredi dernier, durant laquelle ils ont présenté les grandes lignes dudit document. Lors de cette réunion, le président de l’Assemblée générale a salué la manière dont le Maroc et la Suisse ont géré ce processus, félicitant les deux ambassadeurs pour les efforts fournis et la transparence et l’inclusivité qui ont caractérisé le processus.

Ce rapport représente le couronnement de six mois de travail de réflexion, d’analyse et de consultations sur les voies et moyens de renforcement des organes des traités des droits de l’Homme, qui représentent un des piliers du système onusien de promotion et de protection des droits de l’Homme.