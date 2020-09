Le Maroc mal classé dans le progrès social

La dernière livraison du rapport traite plus de pays que la précédente (163 contre 149 pays) sous le prisme de leurs performances sociale et environnementale en fonction des produits intérieurs bruts (PIB).

Ainsi, de la 82e place sur 149 pays et un score de 66,4 points sur 100 enregistrés l’année dernière, le Maroc a reculé au 97e rang sur 163 pays, avec un score de 66,90 points. Il perd ainsi 15 places en comparaison à l’année dernière, même si son score augmente de 0,5 point.

L’indice est basé sur trois indicateurs principaux, eux-mêmes déclinés en quatre sous-indices chacun. De ce fait, le Maroc arrive à la 69e place pour les besoins humains fondamentaux, avec un score de 84,78 points. Il récolte ainsi 88,87 points (102e place) pour les nutrition et soins médicaux de base, 87,27 points (81e) pour l’eau et l’assainissement, 89,91 points (88e) pour la protection et 73,08 points (66e) pour la sécurité personnelle.

Pour le deuxième indicateur principal, relatif aux fondements du bien-être, le royaume est classé 116ème, avec un score de 64,5 points. Il occupe ainsi la 95e place pour l’accès l’information et aux communications, mais surtout des positions modestes pour ce qui est de la qualité de l’environnement (145e rang mondial), l’accès aux connaissances de base (133e) et la santé et bien-être (105e).

Le Maroc ne fait pas mieux s’agissant du dernier indicateur principal sur les opportunités. Ainsi, il est 90e pour la liberté et choix, 92e pour l’accès à l’enseignement supérieur, 120e pour les droits individuels et à la 135e place mondiale pour l’inclusivité des minorités.

Le royaume reste à la traîne, comparé à ses voisins arabes et Maghrébins. Ainsi, il est devancé par ses deux voisins maghrébins, en l’occurrence la Tunisie, classée à la 55e place mondiale, et l’Algérie (83e). La Mauritanie arrive, quant à elle, à la 143e place, alors que la Libye ne figure toujours pas dans le classement, à cause de la guerre civile qui dure depuis 2011.

Le Koweït arrive, pour sa part, à la tête de la région MENA, occupant ainsi le 46e rang mondial. Il est suivi par la Tunisie, la Jordanie (73e), le Sultanat d’Oman (74e), les Emirats arabes unis (80e), l’Algérie.

Comme son précédente, l’édition 2020 de l’indice est dominée par les pays scandinave. Ainsi, la Norvège occupe la tête du podium avec un score de 92.73 points. Elle est suivie par le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et la Suède (5e). Les dernières places du classement sont occupées par des pays africains, à l’image de l’Erythrée (160e), la République centrafricaine (161e), le Tchad (161e) et le Soudan du Sud (163e).

Social Progress Imperative définit le progrès social comme étant «la capacité d’une société à répondre aux besoins humains fondamentaux de ses citoyens, à établir les éléments qui permettent aux citoyens et aux communautés d’améliorer et de maintenir la qualité de leur vie, et de créer les conditions pour tous les individus pour atteindre leur plein potentiel». L’indice du progrès social suit aussi les principes énoncés par l’économiste Joseph Stiglitz, prix Nobel de l’économie, sur la manière de mieux mesurer le bien-être et la qualité de vie des sociétés.