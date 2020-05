Le Maroc occupe la 4ème  place dans l’indice d’intégration en Afrique 

L’intégration africaine est encore très faible. C’est ce qui ressort de l’indice dévoilé par le rapport conjoint de la Commission de l’Union Africaine (CUA), de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA). Mesuré selon plusieurs critères dont la libre circulation, l’intégration productive par les infrastructures, le commerce, l’intégration budgétaire, le continent affiche un score globale de 0,327 sur 1 point. Soit l’un des plus faibles de la planète.

Au niveau pays, selon ce rapport, l’Afrique du Sud apparaît comme le pays le plus intégré du continent, loin devant le Kenya, le deuxième marché le plus intégré, suivie du Rwanda, du Maroc et de Maurice, avec des scores de 0,434, 0,430 et 0,424, respectivement. Selon les analystes Les meilleures performances sont généralement les pays dont les monnaies sont facilement convertibles en d’autres devises. C’est le cas du dirham marocain et le franc rwandais, relève-t-on dans cette 2eme édition de l’indice de l’intégration régionale en Afrique.

Le Maroc, l’Egypte et Maurice sont les pays qui mettent actuellement en œuvre le nombre le plus élevé de traités bilatéraux d’investissement, autre facteur qui renforce leur position dans ce domaine, souligne l’indice. Au niveau de l’intégration des infrastructures, le Maroc figure à la 4eme place dans le classement des pays les plus performants en Afrique (54 pays). Le Royaume est classé aussi parmi les pays à performance élevée au niveau de l’intégration productive. Mais là où le Maroc brille, c’est dans le domaine macroéconomique. Avec un score de 0,809, le Maroc est le pays africain le plus intégré et se positionne loin devant le second du classement, à savoir Maurice, dont le score est de 0,633. Viennent ensuite l’Egypte, le Rwanda et le Mali, avec des scores de 0,632, 0,570 et 0,542, respectivement, précise l’Indice. Par communautés économiques régionales (CER), l’indice de l’intégration régionale en Afrique note que l’UMA est modérément intégrée. Elle se démarque des autres CER en ce sens que ses plus grandes faiblesses résident dans la liberté de circulation des personnes.

L’Indice d’intégration régionale en Afrique (édition 2019), qui s’appuie sur la première édition publiée en 2016, fournit des données actualisées sur l’état et les progrès de l’intégration régionale en Afrique. Il permet également d’évaluer le niveau d’intégration de chaque Communauté économique régionale (CER) et de leurs pays membres. Pour que l’Afrique concrétise ses efforts de longue date d’une intégration économique plus étroite, le rapport a formulé plusieurs recommandations. Il s’agit d’améliorer les réseaux régionaux de production et de commerce en renforçant les capacités de production, de distribution et de commercialisation des pays. Il faudrait en outre développer des cadres de chaînes de valeur régionaux innovants dans différents secteurs en utilisant une technologie améliorée, des intrants de meilleure qualité, et des techniques de commercialisation actualisées ; mettre pleinement en œuvre la ZLECA pour supprimer les barrières non tarifaires, ce qui reste un défi majeur pour l’intégration régionale.

Le rapport recommande également d’améliorer les compétences des travailleurs africains pour les adapter à la technologie et aux capacités de production d’aujourd’hui et de demain pour garantir la prospérité dans l’économie mondiale et d’améliorer les infrastructures en renforçant les Partenariats public-privé.

A cet égard, il recommande de puiser dans les ressources nationales et en utilisant les fonds de développement des infrastructures régionales et mondiales et d’autres outils de financement innovants, accompagnés par une concurrence rigoureuse et la transparence dans les processus d’approvisionnement et de construction.

Le rapport demande aussi de mettre en œuvre le Protocole sur la libre circulation des personnes afin de renforcer la croissance économique grâce à des opportunités accrues de tourisme, de commerce et d’investissement, de mobilité du capital humain et permettre ainsi aux entreprises de trouver plus facilement des compétences, ce qui stimulera aussi la productivité Les auteurs du rapport constatent que davantage doit être fait pour intégrer les économies régionales afin de les rendre plus résistantes aux chocs tels que la pandémie actuelle de COVID-19.