Le Maroc rattrapé par l’instabilité au Mali : Attaque meurtrière contre des transporteurs marocains

Selon des sources médiatiques, l’attaque s’est produite dans la ville de Didène, à 300 km de la capitale malienne, lorsqu’un groupe armé de plusieurs individus, cachés derrière les arbres au bord de la route, a tiré, après interception du convoi, en direction des conducteurs.

Le camionneur blessé a été transféré dans un hôpital local et son état n’est pas préoccupant. Selon la même source, les assaillants étaient masqués, portaient des gilets pare-balles et disposaient de radios. Ils n’ont volé aucun objet et ont pris la fuite immédiatement après avoir commis leur crime.

Dans la journée, l’ambassade du Maroc à Bamako a indiqué être en contact avec les autorités compétentes des deux pays et avec les proches des transporteurs marocains, pour accomplir les procédures requises, notamment une demande d’ouverture d’une enquête par les autorités maliennes pour connaître les circonstances de l’attaque et prendre les mesures adéquates.

La situation sécuritaire au Mali reste préoccupante. Ainsi, on annonce que cinq militaires maliens ont été tués, dimanche dans la commune de Kolongo, centre du Mali, dans une embuscade tendue par un groupe armé non identifié, a annoncé l’armée. Une patrouille de militaires maliens a « énergiquement réagi à une embuscade tendue par un groupe armé terroriste non encore identifié », indique l’armée malienne dans un communiqué. Lequel fait état d’un « bilan provisoire » de cinq morts dans ses rangs et de trois parmi les assaillants. Cinq voitures de l’armée et trois des assaillants ont été détruites dans cette attaque, précise le communiqué.

Auparavant, la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) avait annoncé que trois de ses Casques bleus avaient été blessés samedi par un engin explosif près de son camp à Kidal, dans le nord-est du pays.