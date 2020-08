Le Maroc reconfine en partie Casablanca, Marrakech et Beni-Mellal

L’avancée des contaminations au nouveau coronavirus n’a plus de limite au Maroc. Ainsi, 1 510 nouveaux cas ont été enregistrés en l’espace de 24 heures, indique mercredi le ministère de la Santé. Ce qui porte à 46 313 le nombre de personnes infectées par le Sars-CoV-2 depuis le début de cette pandémie. Et le compte est loin d’être terminé. C’est la raison pour laquelle les autorités ont décidé de reconfiner, partiellement, Casablanca, Marrakech et Beni Mellal.