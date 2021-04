Le Maroc remonté contre l’Espagne: Une pomme de discorde nommée B. Ghali… 

L’hospitalisation du leader du Front Poliario, sous un faux nom, en Espagne a fait réagir le Maroc. Ainsi, Rabat déplore via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, «l’attitude de l’Espagne qui accueille sur son territoire le dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du « Polisario », poursuivi pour des crimes de guerre sérieux et des atteintes graves aux droits de l’homme».

Le Maroc se déclare déçu de cet acte contraire à l’esprit de partenariat et de bon voisinage entre les deux royaumes et qui concerne une question fondamentale pour le peuple marocain : le parachèvement de son intégrité territoriale avec le retour au giron national des provinces sahariennes. Pour le ministère, l’attitude de l’Espagne suscite une grande incompréhension et des interrogations légitimes : «Pourquoi le dénommé Brahim Ghali a été admis en Espagne en catimini et avec un faux passeport ? Pourquoi l’Espagne a jugé utile de ne pas en aviser le Maroc ? Pourquoi a-t-elle opté pour son admission sous une fausse identité ? Et pourquoi la justice espagnole n’a pas encore réagi aux nombreuses plaintes déposées par les victimes ?»

Un ensemble de questions auxquelles les réponses de l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, suite à sa convocation au ministère des Affaires étrangères, samedi, ne semblent pas avoir donné satisfaction. Surtout que la partie espagnole, directement impliquée dans le dossier saharien, n’ignore pas le processus de déclamation des « communiqués de guerre victorieux » que la propagande séparatiste a lancé depuis que les FAR ont décidé de libérer le passage d’El Guerguerate dont l’obstruction, faut-il le rappeler, a aussi occasionné des pertes économiques pour l’Espagne… Processus qui contrarie les démarches de la communauté internationale pour circonscrire les risques de tout dérapage dans la région.

Tension accrue

Citant des «sources autorisées du gouvernement marocain», le quotidien espagnol El Pais avait indiqué que samedi, le ministère marocain des Affaires étrangères a convoqué Ricardo Díez-Hochleitner, ambassadeur d’Espagne à Rabat, pour demander des «éclaircissements» sur l’hospitalisation de B. Ghali dans un hôpital de Logroño. Les autorités marocaines ont exprimé leur «exaspération» de ce qu’elles considèrent comme un comportement «injuste». Le gouvernement marocain reproche à l’Exécutif de Pedro Sanchez d’avoir accueilli «secrètement» le chef du Polisario, un comportement inamical de la part d’un «pays amis».

Des sources au sein du ministère espagnol des Affaires étrangères confient à El Pais qu’un directeur général au département Nasser Bourita «a souhaité en savoir plus et a demandé une rencontre avec notre ambassadeur à Rabat, avec qui il a tenu une réunion au cours de laquelle ils ont discuté de la question (…) L’entrevue s’est déroulée dans le cadre de la normalité des relations diplomatiques entre les deux pays».

Arancha Gonzalez, patronne de la diplomatie espagnole, s’est déclarée la veille convaincue que les relations avec le Maroc «ne seront pas affectées par le fait d’avoir accueilli, dans un hôpital espagnol, le chef du Front Polisario».

La convocation de l’ambassadeur espagnol intervient alors que le gouvernement Sanchez tente de relancer les négociations avec le Maroc en vue de la tenue d’une réunion de haut niveau, prévue initialement le 17 décembre 2020 avant d’être renvoyée à une date ultérieure. La cause invoquée serait liée à la pandémie…

Le terrorisme en question

Deux ONG espagnoles ont rejoint l’Association sahraouie des droits de l’Homme (ASADEH) pour condamner l’hospitalisation de B. Ghali en Espagne. L’Association Canarienne des Victimes du Terrorisme (Acavite) et la Fédération autonome des victimes d’Espagne (Faavte) «exigent du Tribunal de l’Audience nationale, de la ministre des Affaires étrangères, González-Laya, et du gouvernement central d’arrêter Brahim Gali, qui a été autorisé à entrer et se soigner illégalement dans un hôpital public alors qu’il fait l’objet d’un mandat de recherche et de capture pour des attentats terroristes à la bombe, ayant tué des travailleurs canariens de Fos Bucraa».

Pour les ONG espagnoles, B. Ghali «étant le chef du Polisario, il est l’auteur matériel et intellectuel qui a ordonné les assauts, les meurtres, les enlèvements massifs et les disparitions d’équipages en haute mer de marins canariens entre 1973 et jusqu’à la fin de 1986».

Dans leur communiqué, les deux associations déplorent l’«abandon» par le ministère des Affaires étrangères des victimes espagnoles des attentats commis par le Polisario durant les années 70 et 80 alors qu’il accorde 23 millions d’euros au Polisario.

En 2016, l’Association Canarienne des Victimes du Terrorisme (Acavite) a établi une liste non-exhaustive de 300 victimes d’actes terroristes signés par les éléments du Front contre des pêcheurs, des chefs d’entreprises et des membres de l’armée espagnole.

Ce dossier a été ignoré par les gouvernements à Madrid durant des décennies. Ce n’est que le 6 novembre 2015 que l’Etat espagnol, dans une tentative de reconnaissance tardive de sa responsabilité, a décoré 40 victimes du terrorisme du Polisario. Pourtant, depuis sa création en 2006, l’ACAVIT se bat pour faire toute la lumière sur ces pages sombres de l’histoire du mouvement séparatiste.