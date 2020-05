Le Maroc se rapproche des 6.000 contaminés au Covid-19

Mohamed El Youbi directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé a assuré dans son brief quotidien que le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à vendredi à 16H00, à 2 324 avec 145 nouvelles rémissions. Comme il a déploré que nombre de décès ait été porté à 186 après l’annonce de trois décès au cours des dernières 24H.

Le Maroc compte désormais, 5711 cas confirmés, 186 décès (soit un taux de mortalité de 3.26%), 2324 guérisons, 54.160 exclus après des tests négatifs en laboratoire, et 3201 cas en cours de traitement.

Devant l’évolution de la pandémie, le ministère de la Santé invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Et réagi à la diffusion par certains médias de documents attribués à son département sur la feuille de route relative à la levée de l’état d’urgence sanitaire dans notre pays en date du 20 mai 2020. « Les documents publiés qui font état de l’existence d’une feuille de route pour lever l’état d’urgence au Maroc ne sont pas officiels et ne sont pas destinés à une lecture publique », martèle-t-il. Tout en rappelant que la Santé, en partenariat avec d’autres secteurs, est « en train d’élaborer un plan pratique et précis qui prend en considération tous les indicateurs et autres critères qui contribueront à définir des scénarios pouvant lever la quarantaine de manière saine, sûre et fluide afin d’assurer la préservation de la capacité de notre pays à contrôler l‘épidémie et éviter une seconde vague de propagation du coronavirus (Covid-19). »

Dès lors, tient à clarifier le « il convient de noter que la décision de la levée du confinement reste soumise à l’évolution de la situation sanitaire dans notre pays et à la baisse de la vitesse de propagation du virus, qui ne sera obtenue que par une participation sérieuse et responsable des citoyennes et des citoyens marocains. Cela impliquera la mobilisation de tous et le respect strict des mesures préventives visant à éviter la propagation de l’infection à même de vaincre le virus. »