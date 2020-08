Le Maroc se remet en selle dans le dossier libyen

La mission est chargée d’analyser, entre autres aspects, l’insécurité et l’absence de système judiciaire, écrit mercredi, l’agence Europa Press

Approuvée par le Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, le 22 juin, M. Bachelet vient ainsi annoncer la liste de ses membres. Elle sera composée de Mohamed Aujjar, l’ancien ministre de la Justice (Maroc), de Tracy Robinson, de la Jamaïque, et de Chaloka Beyani, de double nationalité zambienne et britannique, entre autres.

«Ce groupe d’experts servira de mécanisme essentiel pour faire face à l’impunité généralisée pour les violations des droits humains qui ont été commises et peut également servir de moyen de dissuasion à de nouvelles violations et contribuer à la paix et à la sécurité du pays», rappelle M. Bachelet

La mission partagera ses premières conclusions avec le Conseil des droits de l’Homme en septembre, en vue d’élaborer un rapport détaillé l’année prochaine, qui comprendra également des mesures visant à garantir les responsabilités et éviter que les abus en Libye ne se répètent.

La Libye est dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, avec deux pouvoirs rivaux en guerre.

Pourparlers inter-libyens au Maroc

Au-delà de l’ONU, il y a lieu de signaler que Khaled Al Mechri, Président du haut conseil d’Etat libyen, a annoncé sur la chaîne Medi1 TV, sa disposition à rencontrer au Maroc, Aguila Saleh, le président du Parlement libyen (Est).

«Il y a des efforts déployés par le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, en vue de faire avancer les efforts diplomatiques devant résoudre la crise libyenne.» rappelle le responsable libyen qui a déjà séjourné à Rabat. «C’est dans ce contexte que nous avons visité le Maroc (fin juillet dernier) coïncidant avec la présence d’Aguila Saleh sur le territoire marocain, et nous avons alors dit que nous sommes prêts à le rencontrer, à condition que cette rencontre soit publique, en présence des frères marocains et avec des garanties internationales», a-t-il rappelé.

«Nous faisons confiance aux dirigeants marocains qui veulent parvenir à une solution et ne pas défendre les intérêts d’une partie aux dépens de l’autre. Le Maroc a déjà accueilli les négociations ayant conduit à la conclusion de l’accord de Skhirat en 2015», devait préciser le responsable libyen qui fait grand cas de la concordance des points de vue avec le Royaume. K. Al Mechri a réitéré que «la solution en Libye ne peut pas être militaire. Elle doit être le résultat d’efforts diplomatiques et des solutions politiques qui peuvent mettre la Libye en sécurité (…) Le peuple libyen est fatigué de la guerre, des massacres, des déplacements et de la destruction de ses infrastructures». Le responsable libyen n’a précisé la date de sa prochaine rencontre avec Aguila Saleh au Maroc. Mais il a précisé que «chaque délégation sera composée de huit conseillers. Les discussions porteront sur la constitution d’un gouvernement d’union nationale et du Haut Conseil d’Etat composé d’un représentant pour l’Ouest, un pour l’Est et un autre pour le Sud de la Libye.»

Ces déclarations interviennent au moment où l’Allemagne tente d’effectuer un retour sur le dossier. Lundi 17 août, son ministre des Affaires étrangères, Heiko Mass, s’est rendu à Tripoli pour faire la promotion des recommandations de la Conférence de Berlin de janvier dernier à laquelle le Maroc n’avait pas été convié. Et hier, le chef des services de renseignements militaires égyptiens, le général Khaled Megaouer, a rencontré le maréchal Khalifa Haftar. En revanche, «la solution des pays voisins» promue par l’Algérie n’avance toujours pas.