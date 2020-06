Le Maroc se résout finalement à faire du Digital un levier majeur de croissance 

Lors de sa participation à la première réunion de 2020 du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA), Moulay Hfid Elalamy ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique a mis l’accent lors de sa présentation sur le développement digital ainsi que le potentiel pour le Maroc de devenir le premier hub digital régional et continental. Pour lui c’est un secteur capable d’attirer 10 milliards de DH d’investissements étrangers et créer plus de 120.000 emplois directs et indirects.

Un créneau que le pays compte bien concrétiser suite au dynamisme digital suscité par le coronavirus aussi bien du côté de l’Etat que des entreprises privées. Dans ce sens, Elalamy a relevé que le trafic data a été multiplié par 2,6 au 11 mai par rapport au trafic moyen constaté en 2019. 600.000 utilisateurs quotidiens ont été enregistrés dans la plateforme TelmidTICE pour l’enseignement à distance.

Le chiffre d’affaires du leader national du e-commerce du mois d’avril 2020 a été multiplié par deux, comparé à avril 2019. 3.600 affaires ont été traitées par la justice dans le cadre de procès à distance lors de la première semaine après le lancement du service. 630 ministères, collectivités locales et EEP ont adhéré au bureau d’ordre digital au 31 mai 2020. Selon Elalamy, le ministère étudie actuellement à cet effet un ensemble de projets. Il a souligné que le regain d’investissement du Maroc dans le numérique passerait par l’accompagnement des entreprises du digital, l’accélération de la numérisation des administrations au service du citoyen, l’amélioration de la gouvernance du secteur et le renforcement de la souveraineté numérique.