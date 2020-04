Le Maroc sera un acteur majeur de la  relance de l’industrie automobile européenne

Dans son analyse du secteur automobile, Fitch Ratings place le Maroc en tête du classement de l’indice Risque/Rentabilité.

En effet, les pays d’Afrique du Nord, en particulier le Maroc et l’Egypte, bénéficieront des efforts de restructuration des fabricants de véhicules d’origine (FEO) après le covid-19, car ils chercheront à réduire leur dépendance à l’égard de la fabrication chinoise et à raccourcir leurs chaînes d’approvisionnement pour qu’elles soient plus proches de leurs marchés. Une situation qui représenterait un gros levier de croissance après le covid-19 pour le Maroc.