Le Maroc solidaire de la Palestine : Rabat dénonce fermement les agressions israéliennes

Le Maroc, dont le roi Mohammed VI préside le comité Al Qods, instance relevant de l’Organisation de la coopération islamique, a exprimé sa ferme condamnation et sa forte dénonciation de l’incursion des forces d’occupation israéliennes dans la mosquée Al Aqsa, la fermeture de ses portes et l’agression des fidèles désarmés dans l’enceinte de la mosquée et sur ses esplanades, causant de nombreux blessés.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères indique que le Maroc considère que cette « agression flagrante et cette provocation méthodique » durant le mois sacré du Ramadan contre le caractère sacré de la mosquée et sa place dans le cœur de la Oumma islamique « ne fera qu’attiser les sentiments de haine et d’extrémisme et réduire à néant les chances de relance du processus de paix dans la région ».

Le Maroc appelle les Nations unies et la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre un terme à ces violations et agressions contre le peuple palestinien désarmé et ses valeurs sacrées. Et le communiqué de conclure que sur instructions royales, cette condamnation et cette dénonciation « ont été communiquées directement au chef du bureau de liaison israélien à Rabat, » conclut le communiqué.

Pour rappel, à l’appel du Front marocain à soutenir la Palestine et contre la normalisation, une manifestation a été organisée, vendredi soir, devant le Parlement, pour dénoncer «l’attaque perfide contre des fidèles palestiniens aujourd’hui (vendredi) à la mosquée Al-Aqsa, et l’agression sioniste continue contre le peuple palestinien».

Les manifestants ont scandé des slogans, soutenant Al-Qods et la Palestine, et dénonçant la normalisation avec l’État hébreu, considérant que la normalisation encourage l’occupation israélienne à violer le caractère sacré d’Al-Aqsa et les saintetés islamiques. Un drapeau israélien a été brûlé à cette occasion au milieu de slogans appelant à la libération de la mosquée Al-Aqsa et de toutes les terres palestiniennes.

Les avocats boycottent

A signaler aussi que l’Association des barreaux du Maroc a annoncé, vendredi, qu’elle boycotterait la 20e «coupe du monde de football des avocats», qui devrait être organisée à Marrakech du 7 au 15 mai 2022, en raison de la participation d’équipes israéliennes.

L’Association précise, dans un communiqué, que le concours est organisé par «une société à but lucratif qui n’a aucun lien avec les ordres professionnels des avocats marocains». Elle a aussi souligné que les anciens responsables de l’association et un certain nombre de bâtonniers, avocats et juristes marocains «ont exprimé leur mécontentement et leur condamnation de toute participation d’équipes de l’entité sioniste».

L’association a précisé que la décision de boycott s’inscrit dans la droite ligne des «positions historiques de l’Association des barreaux du Maroc contre la normalisation» et se dit «fière des immenses sacrifices et du soutien inconditionnel à la cause palestinienne».

L’Association a appelé l’instance professionnelle «à rester ferme sur sa position universelle des droits de l’Homme sur des causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne», appelant «à ne participer à cet événement en aucune circonstance». Surtout que «la possibilité de hisser le drapeau israélien lors de cette manifestation» n’est pas à écarter.