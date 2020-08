Le Maroc solidaire du Liban 

Le Souverain a présenté à Michel Aoun et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple libanais frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le Souverain a exprimé également au Président libanais, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses sincères sentiments de compassion et de solidarité avec le Liban en ces moments difficiles, l’assurant que le Maroc se tient de manière constante aux côtés du peuple libanais frère.

Les violentes explosions qui ont frappé mardi le port de Beyrouth ont fait 73 morts et 3.700 blessés, selon un nouveau bilan encore provisoire fourni par le directeur général du ministère libanais de la santé, Fadi Sanan. Dans un premier bilan, le gouvernement libanais avait annoncé 30 décès et 3.000 blessés.

Après cette tragédie, le Premier ministre Hassan Diab a décrété mercredi jour de deuil national, promettant dans une allocution télévisée que les auteurs de cette « catastrophe » devraient « rendre des comptes ».