Le Maroc sollicité dans la crise libyenne

L’initiative de Aguila Saleh préconise la formation d’un Conseil présidentiel ainsi qu’une solution politique à la crise, avec notamment la tenue d’élections législatives et présidentielles.

A son arrivée à l’aéroport international de Rabat-Salé, le responsable libyen a été accueilli par le président de la Chambre des représentants Habib El Malki et l’ambassadeur de Libye au Maroc, Abdelmajid Saif Al-Nassr.

Pour rappel, le Maroc qui a dénoncé à maintes reprises les ingérences « intéressées » dans le dossier libyen, devenu comme l’a laissé entendre Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine,« un fonds de commerce » pour certaines capitales, défend toujours l’accord de Skhirat qui vise à promouvoir la paix et la concorde entre les composantes du peuple libyen. Ledit accord avalisé par la communauté internationale considère que tout règlement de cette crise ne saurait se faire par les armes.

Aujourd’hui, le dossier met en relief les principaux acteurs qui semblent disposés à en découdre par les armes : d’un côté, la Turquie qui appuie franchement le GNA basé à Tripoli et qui cherche à remodeler la situation sur le terrain en faisant avancer ses pions au-delà de Syrte, et l’Egypte qui, bénéficiant du soutien de Riyad et d’Abou Dhabi, y voit « une ligne rouge » dont tout franchissement serait considéré comme un casus belli.

L’Algérie qui dispose de larges frontières avec la Libye, avec un différend frontalier en prime, encourage officiellement le dialogue inter-libyen. Tout en maintenant des contacts constants avec la Turquie qui a mobilisé hommes et armes pour empêcher l’effondrement du GNA face aux attaques des hommes du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, homme fort de Benghazi.

La question qui se pose dès lors serait de savoir si l’accord de Skhirat est toujours valable pour dégager une solution de paix durable en Libye, pays en proie au chaos depuis l’effondrement du régime Kadhafi.