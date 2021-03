Le Maroc sous cloche partielle: Le seuil des 3,5 millions de vaccinés dépassé 

Le nombre de personnes vaccinées se chiffre à 3.568.670, dont plus de 132.000 vaccinées en 24 heures, selon les services de la tutelle, qui ajoute que 232.980 personnes ont pris leur 2e dose du vaccin. Le personnel des Forces armées royales (FAR) a reçu, vendredi au siège de l’État-major général des FAR à Rabat, la deuxième dose du vaccin

Au total, 4.795 nouveaux tests ont été réalisés. Avec les 14 morts enregistres lors du dernier bilan, le nombre de décès s’établit à 8.637, ce qui représente un taux de létalité de 1,8%. En parallèle, 299 nouvelles guérisons ont été recensées, soit au total 469.345 (taux de guérison 97%). Le nombre de cas encore actifs atteint 5.784, dont 394 sévères (28 sous intubation, et 225 sont sous ventilation non invasive).

Face à cette situation, le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines, à compter d’aujourd’hui mardi 02 mars à 21H, les mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier.

Le gouvernement précise, via communiqué, que cette décision intervient sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter contre le coronavirus.

Cette prolongation intervient également après l’évolution de cette pandémie au niveau mondial suite à l’apparition de nouvelles variantes du virus, poursuit le communiqué, indiquant qu’elle s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour circonscrire la propagation de l’épidémie et limiter ses répercussions négatives.