Le Maroc sous la pression de la Covid-19 : Plus de 8.000 cas et 85 morts…

Le bilan dressé par les autorités sanitaires pour mercredi confirme 8 008 cas du nouveau coronavirus dans le pays. De la sorte, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a atteint 829 137.

On compte désormais 69 312 cas actifs sous traitement dans le pays. 2 582 patients restent dans un état critique, dont 371 nouveaux cas lors des dernières 24h. pas moins de 69 sont sous intubation et 1 415 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation est dès lors de 51,5%.

Les mêmes services indiquent avoir enregistré 7 799 nouvelles guérisons, portant à 747 746 le nombre total des rémissions, soit un taux de 90,2%. En revanche, on déplore 85 morts ce qui chiffre à 12 079 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%. 13 de ces décès ont été relevés à Casablanca-Settat, 12 à Souss-Massa, 10 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 10 dans l’Oriental, 9 à Marrakech-Safi, 10 à Beni Mellal-Khénifra, 7 à Drâa-Tafilalet, 5 à Rabat-Salé-Kénitra, 4 à Guelmim-Oued Noun, 3 à Fès-Meknès et 2 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra.

Sur le plan de la riposte vaccinale, le processus continue. Ainsi, 17 871 468 personnes ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 13 784 900 personnes en ont reçu la deuxième.

La vaccination élargie aux enfants

Dans cette même dynamique, force est de souligner que le comité scientifique et technique de vaccination contre la Covid-19 a décidé d’adopter le vaccin chinois de Sinopharm pour vacciner les élèves âgés 12 à 17 ans, en préparation pour la rentrée scolaire prévue le 10 septembre. Pr professeur Moulay Saïd Afif a confirmé cette décision prise par le comité scientifique, précisant aux médias que la vaccination se fera par les vaccins Sinopharm et Pfizer après avoir reçu les résultats des recherches liées au premier vaccin.

Le professeur avait annoncé auparavant que les élèves recevront le vaccin américain Pfizer, en expliquant que c’est le vaccin le plus approuvé pour cette tranche d’âge dans le monde. Concernant l’effet sur l’immunité des élèves, il a souligné que«le vaccin a été utilisé en Amérique, en France et en Allemagne et n’a posé aucun problème», notant que «Pfizer est efficace et sûr».

L’expert a précisé que «les étudiants recevront deux doses et la deuxième injection aura lieu trois semaines après la première».