Le Maroc s’ouvre à la 5G : Tout un programme…

L’événement réunira des experts des nouvelles technologies ainsi que des acteurs gouvernementaux, aussi bien marocains qu’africains et européens, qui débattront pendant deux jours des différents modèles économiques de l’écosystème 5G. «5G Event Morocco fournira une plateforme unique et exceptionnelle d’échange aux participants nationaux et internationaux, pour discuter et analyser la technologie de l’avenir en invoquant ses aspects économiques, sociaux et techniques ; et proposer de précieuses recommandations afin de transformer les réseaux d’aujourd’hui en ressources de demain», précise un communiqué publiés à cette occasion. Pour les organisateurs, «l’objectif de cette transformation est triple : proposer de nouveaux services, générer des opportunités de croissance et développer l’activité des participants avec les opérateurs et les entreprises».

Ainsi, en vue de l’importance du réseau 5G et de son rôle prometteur dans la création d’opportunités de développement, le congrès débattra la 5G à travers 5 grands chapitres, sous la supervision d’un jury scientifique composé des plus grands experts et spécialistes marocains et internationaux : 5G & 5GC Solutions et Business Models, la 5G au service de l’industrie 4.0, l’industrie automobile et de la santé, Cloud et Souveraineté Cloud, 5G et aspects de confidentialité et de sécurité et Technologie V2X et IoT.

A l’issue du congrès, les participants pourront formuler des recommandations susceptibles de renforcer l’efficacité et la compétitivité de l’économie marocaine, aux niveaux continental et mondial, en prenant en considération l’impact et le rôle important de l’infrastructure économique dans le développement des sociétés et des économies. Le communiqué rappelle, enfin, que 5G EVENT MOROCCO est organisé par Beamtel Maroc, qui se distingue pour ses innovations dans le secteur des technologies, notamment la 5G, l’Internet des objets et les technologies de l’information et de la communication.