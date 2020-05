Le meurtre d’un afro-américain à Minneapolis fait déborder la colère en Amérique

Les foules en colère pillaient des magasins, et des incendies ont été également allumés pour marquer la colère après la mort de George Floyd, un afro-américain décédé sous la garde de la police plus tôt cette semaine. Une personne a trouvé la mort mercredi soir lors de ces manifestations, ont indiqué les autorités de la ville. Une vidéo capturée par des passants montrait Floyd répétant aux officiers qu’il ne pouvait pas respirer alors que l’un d’eux le plaquait au sol avec un genou sur le cou. Les images ont rapidement suscité l’indignation lors de leur diffusion sur les réseaux sociaux.

Les quatre policiers impliqués dans l’incident ont été immédiatement licenciés du département de police de Minneapolis. Le maire de la ville a en outre appelé à des poursuites contre l’officier qui s’est agenouillé sur le cou de la victime.

Le président américain Donald Trump a demandé au département de la Justice et au FBI d’accélérer une enquête sur cet incident. “J’ai demandé que cette enquête soit accélérée et j’apprécie grandement tout le travail accompli par les forces de l’ordre locales. Mon cœur va à la famille et aux amis de George. Justice sera rendue!” a-t-il indiqué.

Jeudi, le bureau du procureur américain et le FBI ont assuré qu’”une solide enquête criminelle” est en cours et que l’affaire constitue une priorité.Le maire de Minneapolis, Jacob Frey a multiplié les appels au calme. “S’il vous plaît, Minneapolis, nous ne pouvons pas laisser la tragédie engendrer plus de tragédie”, a-t-il écrit sur Twitter. Des manifestations contre cette bavure policière se sont étendues à d’autres villes américaines comme la Californie ou encore à Memphis, selon les médias américains.

A Minneapolis, l’entrée en scène de l’armée US pour donner un coup de main aux forces de police débordées a contribué à limiter les tensions. Mais jusqu’à quand ?

A signaler que le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, s’est déclaré “choqué” par l’incident de la mort de George Floyd, , a indiqué vendredi son porte-parole à New York.“Le Secrétaire général a été choqué par cette tuerie” qui a provoqué une vague de violentes manifestations antiracismes à Minneapolis, dans le Minnesota, et qui se sont propagées vers d’autres villes des Etats-Unis, a déclaré Farhan Haq, un porte-parole du chef de l’ONU. L’OUA a, de son côté, dénoncé le meurtre de l’afro-américain.

Auparavant, la Haute-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a appelé les Etats-Unis à mettre fin aux décès d’Afro-américains non armés aux mains de la police, après la mort lundi de George Floyd après son arrestation par quatre policiers blancs.“Il s’agit du dernier d’une longue série de meurtres d’Afro-américains non armés par des policiers américains et des membres du public”, a déclaré M. Bachelet dans un communiqué. “Je suis consternée d’avoir à ajouter le nom de George Floyd à celui de Breonna Taylor, Eric Garner, Michael Brown et de nombreux autres Afro-Américains non armés qui sont morts au fil des ans aux mains de la police – ainsi que des personnes comme Ahmaud Arbery et Trayvon Martin qui ont été tués par des membres armés du public”, a-t-elle dit. La Haute-Commissaire a affirmé que “les autorités américaines doivent prendre des mesures sérieuses pour mettre un terme à ces meurtres et garantir que justice soit rendue lorsqu’ils se produisent”. “Les procédures doivent changer, des systèmes de prévention doivent être mis en place et, surtout, les policiers qui recourent à un usage excessif de la force doivent être inculpés et condamnés pour les crimes commis”, a-t-elle insisté.

L’officier de police qui a provoqué la mort de Floyd a été arrêté vendredi et inculpé de meurtre au troisième degré, selon les médias américains. Cette arrestation intervient alors que le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a plaidé pour le retour au calme alors que les manifestants réclamaient justice pour George Floyd.