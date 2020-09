Le ministre de la Santé a passé un mauvais quart d’heure au parlement

Khalid Ait Taleb ne s’est pas démonté face aux députés et a défendu la «légalité» de toutes les acquisitions réalisées par ses services durant la période concernée. Il a rappelé à cette occasion qu’une commission technique a veillé au respect de la loi en vigueur. «Tous ces contrats ont fait l’objet de négociations par les membres de la commission technique, sanctionnées par des PV», a expliqué le ministre tout en soulignant que l’autorisation accordée à son ministère, conformément au décret n°2.20.270, publié au Bulletin officiel du 16 mars, s’inscrivait dans un «contexte exceptionnel qui dicte naturellement de prendre des mesures exceptionnelles».

K. Ait Taleb a estimé que l’autorisation spéciale de conclure des marchés sans passer par la traditionnelle procédure des appels d’offres a permis au ministère de «gagner du temps dans une conjoncture exceptionnelle», rappelant que «75 à 80 jours» sont nécessaires pour l’examen des offres. En outre, la procédure exceptionnelle a permis «d’économiser jusqu’à 20% des coût de ces marchés».

Le ministre a également défendu son département en indiquant que ses services ont conclu «247 contrats avec 98 sociétés» entre le 16 mars et le 30 août, date de la fermeture de la parenthèse lors de la réunion du conseil du gouvernement. «Il n’y a pas de monopole», a-t-il martelé.

Revenant sur la polémique suscitée par la société ayant remporté le marché des tests sérologiques, le responsable a réaffirmé, à ce sujet aussi, la «légalité» du processus en révélant que son département a «reçu deux offres à ce propos. Une commission technique les a examinées et en a sélectionné une. Le coût global de ce contrat est de 212 millions de dirhams et non pas 412 millions, comme cela a été véhiculé».

K. Aït Taleb est allé jusqu’à affirmer que «le coût d’un seul test sérologique au Maroc, 99 DH, est inférieur à ce qui prévaut ailleurs». Affirmation vite contestée par Noureddine Lazrak, député du RNI, médecin de profession, en soumettant des contre-exemples en France et aux Pays-Bas. Une position partagée également par les parlementaires de l’Istiqlal et le Mouvement populaire.

Dans l’ensemble, les explications du ministre n’ont pas réellement convaincu nombre de députés. Le représentant du groupe PJD a ainsi invité le ministre à soumettre «les contrats négociés à des audits menés par le ministère de la Santé ou les experts de la Cour des comptes» alors que le PAM a appelé à confier l’enquête sur toutes les transactions réalisées par le ministère à «un organisme indépendant».

L’USFP a rejeté les explications avancées par le ministre. Ainsi, la députée Ibtissam Maras a exigé de K. Ait Taleb de fournir des documents qui attestent ses affirmations et invité, chemin faisant, le ministre à présenter sa démission «pour sa mauvaise gestion» du dossier.

Les groupes de députés, de la majorité et de l’opposition, ont sollicité la constitution d’une commission temporaire pour examiner le secteur.

Le ministre n’a pas essuyé les seules critiques des élus. Le corps des infirmiers et techniciens de la santé n’a pas manqué d’exprimer sa colère vis-à-vis du département de tutelle qui ignore tout de leurs revendications.

Ainsi, à l’appel du Conseil national du mouvement des infirmiers et des techniciens de santé au Maroc (MITSAM), les infirmiers et techniciens de santé du royaume ont organisé, jeudi dernier, des sit-in devant plusieurs directions régionales de la Santé. A Rabat, le siège du ministère de la Santé n’a pas été épargné.

Le personnel de la santé prévoit un deuxième le 24 septembre à Rabat ainsi qu’au niveau des régions, indique un communiqué de MITSAM. Une forme de protestation choisie par le mouvement pour dénoncer «le refus d’une revendication essentielle : celle de rendre justice à ces techniciens et infirmiers s’agissant des indemnités sur les risques professionnels parmi le personnel médical».

Le mouvement «suspecte» le ministère de la Santé de ne pas vouloir répondre favorablement à cette demande et l’appelle à «la droiture et l’équité s’agissant de cette indemnisation».

Le Mouvement appelle aussi les syndicats à défendre les revendications des infirmiers et techniciens de santé «sans relâche et avec sincérité».