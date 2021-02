Le ministre de la Santé lâche du lest… 

La CDT a dénoncé dans sa correspondance « la décision verbale soudaine, et sans aucune publication écrite du ministère de la santé, d’imposer des nouveaux horaires de travail au niveau national pour le personnel de santé, de 8h30 à 18h30 sans interruption, ce qui est un dépassement de la période légale de travail et une décision unilatérale sans consultation des syndicats ». Plus, la Centrale a estimé que « les professionnels de santé sont insatisfaits des conditions de travail inappropriées, de l’absence ou de l’alimentation inappropriée et du fait de ne pas assurer le transport vers les points de vaccination éloignés« .

Mais une fois n’est pas coutume, dimanche 14 février, la CDT s’est félicitée dans un communiqué de la réactivité du département de Khalid Ait Taleb. Lors d’un appel officiel, le directeur des ressources humaines a contacté le secrétaire national du Syndicat national de la santé, CDT, Mustafa Chennaoui, pour l’informer que le ministre de la Santé a réagi de manière positive au contenu de la lettre adressée par le bureau national de la CDT.

Ainsi, les responsables du ministère de la Santé ont tenu une réunion avec les directeurs régionaux, où plusieurs nouvelles instructions leur ont été données et prendront effet dès lundi 15 février, précise la CDT.

À compter de lundi donc, le personnel de santé reviendra aux périodes légales de travail, soit de 8h30 à 16h30. S’agissant du samedi, où la plupart du personnel travaillait aussi pour faire réussir la campagne de vaccination contre la Covid+, une compensation sera versée à ceux qui y travaillent tandis que le budget d’alimentation confié aux délégués, qui était de 50 dirhams pour le repas individuel, sera augmenté.

De plus, les délégués établiront des rotations entre eux pour soulager la pression des employés de santé et impliquer tout le monde dans le processus de vaccination. Il a également été demandé aux délégués et aux responsables locaux de communiquer efficacement et directement avec le personnel de santé et éviter ainsi les vieilles méthodes.

Ras-le-bol

A rappeler aussi que le bureau national du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) avait exprimé, dimanche, son «rejet total de toute violation de la loi», en ce qui concerne les heures et jours de travail légaux pour les médecins du secteur public dans le cadre de la campagne de vaccination. Dans un communiqué, la centrale syndicale a également dénoncé «toutes les décisions unilatérales» du ministère de la Santé.

Le communiqué, qui se félicite du lancement, par le royaume, de la campagne de vaccination contre la Covid-19 et le franchissement de la barre symbolique d’un million de personnes vaccinées, a rappelé «l’épuisement physique et psychologique de tous les cadres de santé» depuis près d’un an. Le SIMSP, qui dénonce l’absence de toute réaction du ministère de la Santé et du gouvernement vis-à-vis des «revendications légitimes» des médecins, fustige ainsi un «prolongement arbitraire des heures de travail» pour les médecins. «Nous n’y voyons pas ni de justification administrative car il est en contradiction avec le droit de la fonction publique, ni en pratique, car cela se reflète négativement sur la performance professionnelle», explique le syndicat.

Ce dernier appelle aussi le ministre de la Santé à une «logique de fermeté et de clarté» vis-à-vis du dossier revendicatif des médecins et condamne «l’absence de communication et de consultation préliminaire avec le Syndicat concernant la gestion de la campagne nationale de vaccination». «Des décisions irréfléchies de manière unilatérale pourront exposer la campagne nationale à l’échec», met-il en garde en appelant les bureaux régionaux à faire face aux «décisions illégales».