Le monde du digital africain accueille WIKITEK africa

Le monde du digital évolue à vitesse grand V, et le Maroc ne veut pas se laisser doubler dans la course à la digitalisation du continent. Un objectif ambitieux tracé par l’Agence de Développement du Digital qui trouve écho chez les jeunes marocains passionnés du digital à l’image de l’agence TEK INSIDE. Cette dernière vient de lancer une plateforme d’information collaborative baptisée WIKITEK.africa.

Devant proposer les informations les plus variées et surtout les plus récentes, Wikitek a opté pour une démarche collaborative s’appuyant sur la mise à jour permanente d’une liste de sujets d’actualité par une équipe de contributeurs libres et autonomes, à l’écoute du mouvement permanent que connaît le monde du digital. « Chez TEK INSIDE, nous sommes fiers de contribuer à faire rayonner le Maroc sur la scène digitale continentale. Le Maroc a toutes les compétences pour prendre sa place sur le podium des pays précurseurs dans le digital au niveau africain, et nous sommes là pour le prouver » déclare Tarik Zghinou, DG de l’agence.

Avec son ergonomie légère et épurée, WIKITEK.africa cible des lecteurs de tout âge et de tous bords, avec un point commun : un intérêt indéniable pour le digital. Le lecteur peut y trouver des articles légers, couvrant l’actualité sur le paysage digital au Maroc et en Afrique dans 5 rubriques principales (Expériences, Tendances, Nouveautés, Marques africaines, le Digital pour les nuls) et 2 rubriques secondaires (E-Culture et Ça nous inspire).

D’autre part, on y retrouve également des chroniques plus riches, au style plus formel, suivant des structures d’analyse et de décryptage plus précises autour de l’univers du digital. Pour ce qui est de l’information, WIKITEK.africa a choisi d’opter pour une démarche inclusive vis-à-vis de ses contributeurs. En laissant s’exprimer leurs centres d’intérêt, et en leur permettant une véritable liberté de style et de plume, la plateforme souhaite refléter de manière transparente ce qui intéresse les jeunes africains d’aujourd’hui. De plus, la plateforme a pour objectif de leur donner une visibilité à l’échelle continentale auprès de leurs pairs et de clients ou partenaires éventuels.

Pour le moment, toutes les idées qui s’y trouvent ont été pensées, créées, développées et déployées par une dizaine de contributeurs passionnés bénévoles. « A terme, nous ambitionnons de faire de WIKITEK.africa un lieu de rencontre et d’échanges. Une sorte d’Union Africaine du Digital, où des jeunes professionnels peuvent exposer leur savoir-faire, partager leur passion et collaborer éventuellement sur des projets», précise T. Zghinou. TEK INSIDE est une agence spécialisée en marketing digital et acquisition. Sa mission est d’accompagner ses clients dans la mise en place de leurs stratégies digitales et de leurs plans d’action opérationnels, afin de renforcer leur compétitivité, d’optimiser leurs canaux d’acquisition de nouveaux clients, et d’augmenter leurs volumes de vente et leurs revenus.