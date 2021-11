Le monde face à la pandémie : le variant sud-africain inquiète

«Nous avons malheureusement détecté un nouveau variant qui constitue une source de préoccupation en Afrique du Sud», a déclaré le virologue Tulio de Oliveira, lors d’une conférence de presse en ligne ce 25 novembre. Le variant B.1.1.529 présente un nombre «extrêmement élevé» de mutations, selon les scientifiques sud-africains qui avaient déjà détecté le variant Beta, contagieux.

A ce stade, les scientifiques ne sont pas certains de l’efficacité des vaccins anti-Covid contre cette nouvelle forme du virus. L’apparition de ce variant est sans doute à l’origine de l’augmentation «exponentielle» des contaminations ces dernières semaines, selon Joe Phaahla, ministre sud-africain de la Santé, présent à la conférence de presse.

«Le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement», a déclaré l’l’Institut national des maladies transmissibles (NICD) dans un communiqué, notamment dans la province la plus peuplée du Gauteng, qui comprend Pretoria et Johannesburg. D’autres cas ont été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d’un voyage en Afrique du Sud.

L’OMS doit se réunir ce 26 novembre pour déterminer la dangerosité du variant. L’Afrique du Sud, qui craint une nouvelle vague de la pandémie d’ici la fin de l’année, est officiellement le plus touché du continent par la pandémie. Il compte plus de 2,9 millions de cas et plus de 89 600 décès.

La pandémie dans le monde est actuellement dominée par la propagation du variant Delta, très contagieux, initialement détecté en Inde.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les vaccins anti-Covid ne sont efficaces qu’à 40% contre la transmission du virus : en cause, la mutation indienne dite «Delta». L’OMS appelle à conserver le port du masque ainsi que les gestes barrières. Le variant Delta, très contagieux, a réduit à un seuil de 40% l’efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, a fait savoir le 24 novembre le patron de l’OMS, pressant de continuer à porter des masques et pratiquer les gestes barrières. «Les vaccins sauvent des vies, mais ils n’empêchent pas totalement la transmission du Covid-19», a ainsi expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’un point de presse régulier consacré à l’épidémie, qui resurgit en Europe.

«Il y a des données qui suggèrent qu’avant l’arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d’environ 60%, avec Delta cela a chuté à 40%», a-t-il souligné. «Dans de nombreux pays et communautés, nous craignons qu’il n’y ait cette idée fausse que les vaccins ont mis fin à la pandémie, et que les gens qui sont vaccinés n’ont plus besoin de prendre d’autres précautions», a-t-il ajouté.