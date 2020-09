Le Mossad a échoué à mettre Israël à l’abri d’un reconfinement 

Depuis fin décembre, la Covid-19 a fait au moins 921 000 morts et plus de 28,8 millions de personnes contaminées dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague a pris de la consistance : le terme a été officiellement employé en Autriche, Israël a décidé de se confiner à nouveau et une stricte limitation de rassemblement entre en vigueur ce lundi en Angleterre.

Reconfinement national en Israël

Selon les données collectées par l’AFP, l’Etat hébreu est le deuxième pays au monde ayant enregistré le plus de cas de nouveau coronavirus par habitant au cours des deux dernières semaines après le Bahreïn. Il est du coup devenu dimanche soir le premier pays fortement affecté par le coronavirus à réimposer un confinement national, de trois semaines.

Le confinement entrera en vigueur à partir de vendredi pour la fête de Rosh Hashana (Nouvel an juif), se poursuivra pendant Yom Kippour et se terminera au dernier jour de Soukkot, vers le 9 octobre, ont précisé les autorités.

On est donc loin de la campagne tapageuse menée tambour battant par les médias israéliens sur les prouesses du Mossad, service de renseignement israélien, qui aurait manœuvré avec «maestria» pour doter Israël du matériel nécessaire pour endiguer la vague des contaminations et prémunir l’entité d’occupation contre la pandémie. Une légende qui tombe à l’eau au même titre que les prouesses de la recherche de pointe menée dans les laboratoires sionistes. Dur atterrissage !